Querétaro, 11 de marzo de 2026. — Alrededor del 80 por ciento de los pacientes atendidos en las jornadas de salud del DIF Municipal de Querétaro presenta enfermedades crónico-degenerativas, con la diabetes y la intolerancia a la glucosa como los padecimientos predominantes.

Así lo informó la coordinadora de Prevención y Fortalecimiento de la Salud, Mercedes Palacios, quien detalló que los casos detectados son canalizados a centros de atención especializados para seguimiento médico, estudios de laboratorio y tratamiento.

La prevalencia de diabetes en el municipio de Querétaro refleja una tendencia nacional: México ocupa los primeros lugares en América Latina en incidencia de este padecimiento, según datos de la Secretaría de Salud federal.

Las jornadas de salud municipales, que operan en colonias y delegaciones, se han convertido en un mecanismo de detección temprana de enfermedades crónicas entre población que difícilmente acude a unidades médicas convencionales.

"La diabetes es lo que más canalizamos a un centro de atención", señaló Palacios. La funcionaria precisó que cuando se identifica este tipo de padecimiento, los pacientes son derivados al Centro Integral de Atención, donde reciben seguimiento con internista, medicamento y estudios de laboratorio, independientemente de su derechohabiencia.

Durante 2025, el programa realizó 283 jornadas en aproximadamente 165 días, con presencia en distintas colonias y delegaciones del municipio.

Para este año, el gobierno municipal destinará 80 millones de pesos al programa —el mismo monto que en 2025— e incorporará consulta pediátrica como nuevo servicio, uno de los compromisos de campaña del alcalde Felifer Macías Olvera.

Prevención y consultas a domicilio en el municipio de Querétaro

El presidente municipal indicó que las acciones del gobierno local se enfocan principalmente en prevención, ya que las responsabilidades directas en materia de salud corresponden a los órdenes federal y estatal.

"Quien solicita una consulta a domicilio también la damos", comentó Macías Olvera al referir que, además de las brigadas en espacios públicos, se ofrecen consultas médicas a domicilio cuando la población lo requiere.

Las jornadas operan de lunes a viernes y contemplan, además de atención médica directa, talleres de prevención, activación física y atención a adultos mayores en centros de día.

El alcalde señaló que para un diagnóstico más detallado sobre el estado de salud de la población se requeriría la evaluación de las autoridades sanitarias estatales, mientras que el municipio continuará enfocando sus esfuerzos en acercar servicios básicos y acciones preventivas a las comunidades.