México, 10 de marzo de 2026. — Tres trabajadores de la construcción perdieron la vida tras el colapso de un edificio de tres niveles que se encontraba en proceso de demolición sobre la calzada San Antonio Abad, en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

El último cuerpo fue localizado durante la madrugada de este martes por brigadas del Heroico Cuerpo de Bomberos, con lo que concluyeron más de 18 horas de labores de búsqueda y remoción de escombros en el inmueble ubicado en el número 124, esquina con la calle Alfredo Chavero.

El predio arrastraba daños estructurales desde el sismo de 1985 y su condición se agravó tras el movimiento telúrico de 2017. La empresa Desarrolladora Metropolitana (DeMet) obtuvo la licitación para demoler y rehabilitar el inmueble, mientras que la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega confirmó que el edificio contaba con un permiso de facilidades para demolición otorgado desde noviembre de 2025.

Las autoridades capitalinas anunciaron que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya realiza las diligencias para deslindar responsabilidades en torno al derrumbe.

Juan Manuel Pérez Cova, jefe de Bomberos de la capital, precisó que el tercer cuerpo corresponde a un hombre que laboraba para la empresa. El mando explicó que, según la propia compañía y testimonios de los obreros, solo tres personas se encontraban en el área afectada al momento del desplome.

El segundo cuerpo había sido recuperado en las primeras horas del martes, mientras que el primero fue localizado alrededor de las 18:31 horas del lunes con apoyo de binomios caninos.

El derrumbe ocurrió aproximadamente a las 13:50 horas del lunes 9 de marzo, cuando tres losas del inmueble cedieron durante los trabajos de demolición.

De los 57 trabajadores registrados en el sitio, 13 se hallaban al interior del edificio; nueve lograron salir por sus propios medios y cuatro quedaron atrapados bajo los escombros. Uno de ellos, identificado como Ángel Miranda, de 42 años, fue rescatado con politraumatismo y trasladado al Hospital General Dr. Rubén Leñero.

Más de 40 rescatistas participaron en operativo tras derrumbe en San Antonio Abad

El operativo se organizó bajo un Sistema de Comando de Incidentes con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

Más de 40 elementos divididos en cuatro cuadrantes realizaron la remoción manual de escombros, apoyados por binomios caninos especializados en localización de personas bajo estructuras colapsadas. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, acudió a la zona y ordenó reportes cada hora y media durante la emergencia.

DeMet, constituida en 1993 como desarrolladora inmobiliaria, obtuvo contratos para intervenir diversos edificios dañados por el sismo de 2017 en la capital.

Registros de la Procuraduría Federal del Consumidor señalan que la firma encabezó en varios periodos el listado de inmobiliarias con mayor número de quejas por fraude.

La alcaldesa de Cuauhtémoc indicó que se instalará una mesa de trabajo con la Secretaría de Vivienda para revisar los permisos y condiciones bajo los cuales se autorizó la intervención en el predio.

La Fiscalía capitalina mantiene abiertas las investigaciones para determinar si la empresa cumplió con los protocolos de seguridad durante la demolición.

La calzada San Antonio Abad permanece cerrada en dirección al Centro Histórico mientras los equipos de emergencia aseguran la zona.