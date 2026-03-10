Ciudad de México, 10 de marzo de 2026. —Tres trabajadores murieron tras el colapso de un edificio que se encontraba en proceso de demolición cerca de la estación Metro San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc.
El derrumbe se registró la tarde del lunes 9 de marzo y provocó un operativo de rescate que se extendió hasta la mañana siguiente. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México recuperaron los cuerpos de las víctimas entre los escombros del inmueble a lo largo de varias horas de trabajo continuo.
El inmueble se encontraba en labores de demolición cuando la estructura cedió y sepultó a quienes trabajaban en su interior. De acuerdo con reportes oficiales, los tres trabajadores quedaron atrapados bajo los restos del edificio colapsado en CDMX.
La zona fue acordonada de inmediato y se activaron protocolos de emergencia con participación de bomberos, personal de Protección Civil y cuerpos de seguridad capitalinos.
Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos trabajan en la remoción de escombros tras el colapso del inmueble. rotativo.com.mx
La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que durante la madrugada del martes fue localizado un segundo cuerpo sin vida entre los escombros.
El hallazgo se produjo tras varias horas de labores ininterrumpidas por parte de las brigadas del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes retiraron material para acceder a las áreas donde permanecían atrapados los trabajadores del inmueble en la colonia Tránsito.
Concluyen búsqueda tras recuperar tercer cuerpo en alcaldía Cuauhtémoc
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil confirmó horas más tarde la recuperación de un tercer cuerpo, con lo que concluyeron las labores de búsqueda de los tres trabajadores que se encontraban en el sitio al momento del derrumbe.
Las brigadas permanecen en la zona para asegurar el perímetro y evaluar las condiciones estructurales de los inmuebles aledaños al edificio colapsado en la alcaldía Cuauhtémoc.
Los restos de las tres víctimas fueron entregados a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, institución encargada de las diligencias para establecer las causas del siniestro y determinar posibles responsabilidades.
Las autoridades capitalinas señalaron que las brigadas de emergencia continúan con labores de aseguramiento en la zona y brindan acompañamiento a los familiares de los trabajadores fallecidos.