Querétaro, 13 de enero de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González anunció que el Camino de Santiago Queretano de 127 kilómetros —que conecta Pinal de Amoles y Jalpan de Serra— impulsará el turismo regional y beneficiará económicamente a las comunidades serranas.
El mandatario supervisó los avances en los trabajos de reconstrucción de la Sierra Gorda tras las afectaciones por las lluvias de 2025 y adelantó que en los próximos días volverá a la región para realizar un Café con Kuri donde detallará los proyectos en ejecución.
El mandatario destacó que el Camino de Santiago Queretano representa una oportunidad histórica para la región serrana, al tratarse de una ruta que recibirá millones de personas caminantes a lo largo de seis días. Explicó que el siguiente paso es dotar de servicios turísticos a las comunidades ubicadas en el trayecto de 127 kilómetros para atender adecuadamente a los peregrinos y visitantes.
"El Camino de Santiago es millonario, pasan millones de personas y ya puede ser parte de Querétaro. Son 127 kilómetros desde Pinal de Amoles hasta Jalpan que se calculan en seis días, y eso va a dar muchísimo resultado a todas las comunidades de la sierra", expresó Mauricio Kuri González.
Kuri González informó que las máquinas del gobierno estatal continúan trabajando en la reparación de caminos municipales afectados por las lluvias, con énfasis en los puntos más preocupantes donde se registraron deslaves y derrumbes.
Destacó que la titular de la Secretaría de Infraestructura, Sonia Carreño Montes de Oca, ha coordinado los trabajos de reparación con buenos resultados.
El gobernador hizo un llamado a los queretanos a conocer la Sierra Gorda, al calificar de "vergüenza" que muchos habitantes de la entidad no hayan visitado la región a pesar de estar cerca de "lo más hermoso del mundo".
Subrayó que el turismo en la Sierra Gorda representará un eje estratégico para el desarrollo económico de los municipios serranos.
Kuri González recordó que recientemente el New York Times reconoció a Querétaro como la única ciudad mexicana entre 52 destinos recomendados a nivel mundial para visitar en 2026, lo que refuerza el potencial turístico del estado y en particular de la región serrana.