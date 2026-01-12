Comerciantes del TEPE no serán afectados por obras del tren: Gobierno

Eric Gudiño descartó impactos económicos para vendedores de El Cerrito; la única vialidad considerada en el proyecto federal es la calle Corregidora.

Eric Gudiño, secretario de Gobierno de Querétaro, durante recorrido por el tianguis del TEPE en la zona de El Cerrito.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Ene 12, 2026
Querétaro, 12 de enero de 2026.- El secretario de Gobierno, Eric Gudiño, descartó afectaciones para los comerciantes del TEPE derivadas del proyecto ferroviario que impulsa el Gobierno federal en la zona de El Cerrito. El funcionario acudió al tianguis para dialogar con vendedores que expresaron inquietudes sobre posibles cierres o derribos de infraestructura en Querétaro, informó la dependencia estatal.

Gudiño explicó que la única vialidad considerada dentro del proyecto es la calle Corregidora y que no habrá interrupciones al tránsito vehicular. El funcionario precisó que en la calle Invierno aún no existe una definición final por parte de las autoridades federales responsables del trazo.

Coordinación con Gobierno federal

La ejecución del proyecto corresponde a la agencia reguladora federal en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El Gobierno de Querétaro mantiene comunicación permanente con estas instancias para dar seguimiento a los ajustes, particularmente en lo relacionado con la estación y el trazo en la zona conocida como Invierno.

"No se tiene prevista ninguna afectación para los comerciantes del TEPE", aseguró el funcionario. Una vez que se cuente con información concreta, las autoridades estatales acudirán nuevamente a la zona para informar directamente a vecinos y comerciantes sobre el plan definitivo.

Respecto a la posible remodelación del sistema de alcantarillado, el secretario señaló que hasta el momento no se ha recibido información oficial sobre fechas o alcances, por lo que ese tema permanece pendiente de definición por parte del Gobierno federal.

gobierno segob comerciantes tren mx-qro

