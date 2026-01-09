Jalpan — 9 de enero de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González arrancó la entrega de apoyos del programa Contigo en Concurrencia para la Productividad Rural en el municipio de Jalpan, con una inversión tripartita de seis millones de pesos que beneficia a más de 300 productores.
La distribución incluye tractores, implementos agrícolas y forrajeros, fertilizantes, semillas, sementales, vientres y material vegetativo, informó el mandatario estatal.
El programa fortalece al sector primario de la Sierra Gorda mediante una inversión conjunta entre el Gobierno del Estado, el municipio de Jalpan y los propios productores. Durante el evento realizado en la explanada del rastro municipal, el gobernador reconoció el temple de las familias campesinas que enfrentaron un 2025 complicado por sequía y lluvias intensas que afectaron cosechas.
Productores de Jalpan reciben tractores e implementos agrícolas del programa Contigo en Concurrencia con inversión de 6 mdp. rotativo.com.mx
"En todas las malas los vamos a acompañar", aseguró Kuri González. El mandatario destacó que los apoyos representan herramientas para enfrentar contingencias climáticas y mejorar la competitividad del campo serrano.
Mil 650 millones al campo queretano
El secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar, precisó que durante los cuatro años de la presente administración se han destinado alrededor de mil 650 millones de pesos al campo queretano, en su mayoría recursos estatales con aportaciones municipales y de los productores.
El funcionario explicó que la dependencia trabaja en esquemas a la medida para atender las necesidades reales del sector.
Productores de Jalpan reciben tractores e implementos agrícolas del programa Contigo en Concurrencia con inversión de 6 mdp. rotativo.com.mx
"Los programas exitosos se construyen directamente en el campo", enfatizó Anaya Aguilar. Esta entrega representa la primera del año en Jalpan y la segunda a nivel estatal para 2026.
El presidente municipal, Rubén Hernández Robles, destacó que el apoyo refuerza al sector primario de Jalpan y agradeció el respaldo permanente del gobierno estatal.
En representación de los beneficiarios, Heladio Enrique Escalante Hernández resaltó la visión de las autoridades que apostaron al campo con una mezcla efectiva de recursos financieros.
Productores de Jalpan reciben tractores e implementos agrícolas del programa Contigo en Concurrencia con inversión de 6 mdp. rotativo.com.mx