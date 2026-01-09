Lo que debió concluir en diciembre de 2020 se transformó en una obra interminable que cobra vidas mientras las autoridades colocan concreto hidráulico con una vida útil de 20 años en una carretera que lleva más de cinco años en reparación.

Actualmente, los trabajos se concentran en el tramo comprendido entre El Sauz en Pedro Escobedo hasta la Cuesta China en El Marqués, donde persiste la reducción de carriles que genera congestionamiento vehicular diario y multiplica el riesgo de colisiones.

La autopista más peligrosa del país

Bomberos de San Juan del Río atienden incendio de tráiler en la autopista México-Querétaro a la altura del kilómetro 154 en Querétaro. rotativo.com.mx

La carretera federal 57 en su tramo México-Querétaro no ostenta el título por casualidad: es la autopista con mayor número de accidentes viales registrados en el país. En 2021, la SICT documentó 344 percances, de los cuales 294 ocurrieron específicamente en el segmento queretano. Cada cifra representa familias destruidas, transportistas arruinados y cuerpos de emergencia saturados.

La Coordinación de Protección Civil de San Juan del Río, en ese entonces a cargo de Verónica Laguna Luján, reportó 87 accidentes de tránsito durante 2022, además de 27 volcaduras que dejaron un saldo de 16 personas muertas.

Entre 2018 y 2022, el acumulado alcanzó mil 36 colisiones con daños materiales que escalaron año con año: 726 mil 060 dólares en 2018, 662 mil 420 dólares en 2019, 585 mil 310 dólares en 2020, 766 mil 570 dólares en 2021 y 696 mil 700 dólares en 2022, según el Anuario Estadístico de Accidentes de la SICT.

Durante 2024, la Guardia Nacional registró 428 accidentes con 76 personas fallecidas y 152 lesionadas, siendo el tramo Querétaro-San Luis Potosí el más letal con 39 muertes.

Detrás de cada número hay historias como la del 18 de junio de 2022, cuando una camioneta de transporte de pasajeros sufrió un percance en el kilómetro 126 que dejó 12 personas muertas, entre ellas menores de edad.

Pérdidas que van más allá de las vidas humanas

El impacto económico de los accidentes y cierres en la autopista trasciende las pérdidas materiales directas. El presidente de la Coparmex en Querétaro, Jorge Camacho Ortega, advirtió en 2023 que los continuos accidentes ocasionaron retrasos en el abastecimiento de la proveeduría de las empresas, lo cual se tradujo en paros en líneas de producción y pérdidas millonarias.

"Los daños económicos y sociales de estos cierres de carreteras por accidentes son enormes", explicó el empresario, quien estimó que las afectaciones ascienden a "cientos de millones de pesos" por cada cierre prolongado.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Héctor Tejada Shaar, señaló que los retrasos promedian entre 8 y 12 horas de tiempo perdido.

El cierre del 21 de noviembre de 2024, que duró más de 20 horas, generó un impacto económico superior a los 30 millones de pesos en un solo día, según El Financiero.

Los transportistas han reportado pérdidas que incluyen productos perecederos que caducaron durante los cierres, multas por incumplimiento de citas de entrega con cadenas de supermercados, e incluso asaltos a conductores que quedaron varados durante los bloqueos.

Sectores como el automotriz, aeroespacial y manufacturero, que dependen de esta carretera para sus cadenas de suministro, han resentido escasez de insumos en parques industriales como El Marqués, Apaseo El Grande y San Juan del Río.

Bomberos y Protección Civil: atrapados en un loop infinito

Ante el incremento sostenido de accidentes, los cuerpos de emergencia de los municipios por donde cruza la autopista se han convertido en testigos permanentes de la tragedia.

El Cuerpo de Bomberos de San Juan del Río, bajo el mando del comandante Fernando Vázquez Vivero, reportó al cierre de 2022 más de 2 mil 843 servicios atendidos, una cifra que incluye atención constante a percances en la carretera 57.

La corporación sanjuanense cuenta actualmente con tres estaciones estratégicamente ubicadas. La más reciente, la Estación número 3 "Gustavo Emilio Nieto Ruiz", fue inaugurada en noviembre de 2022 con una inversión de 65 millones de pesos aportados por el gobierno estatal de Mauricio Kuri González.

Su ubicación a un costado de la carretera 57 en la comunidad de Casa Blanca permite atender el 33% de las emergencias del municipio con tiempos de respuesta de 10 minutos en zona centro.

"Esta estación de bomberos es un logro histórico que significa más seguridad para los sanjuanenses y para la población que transita por la autopista", declaró el alcalde Roberto Cabrera Valencia durante la inauguración. En febrero de 2024 se inauguró la Estación número 2 "Comandante J. Felipe de Jesús Cabello Leyva" en la zona oriente, con una inversión de 8 millones de pesos, fortaleciendo la capacidad de respuesta.

Los accidentes en la autopista requieren frecuentemente la intervención conjunta de múltiples corporaciones. Un ejemplo fue el choque de abril de 2024 a la altura del kilómetro 184 en Pedro Escobedo, donde acudieron Protección Civil de Pedro Escobedo, Protección Civil El Marqués, Bomberos Querétaro, paramédicos de CAPUFE, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y la Guardia Nacional para atender a los lesionados y controlar un congestionamiento de 13 kilómetros.

Protección Civil de Pedro Escobedo y el Cuerpo de Bomberos del municipio atienden de manera recurrente emergencias en el tramo de El Sauz, donde actualmente se concentran las obras de rehabilitación.

En julio de 2023, cuando ocho tráileres chocaron e incendiaron a la altura de San Juan del Río provocando filas de hasta 22 kilómetros, los servicios de emergencia trabajaron coordinadamente durante más de siete horas junto con la Guardia Nacional, Cruz Roja, Secretaría de Seguridad Ciudadana y CAPUFE.

Tragedias que marcaron el camino

Algunos accidentes permanecen grabados en la memoria colectiva. En septiembre de 2022, dos trabajadores de las obras de rehabilitación murieron arrollados por un vehículo mientras realizaban labores de mantenimiento en el muro de contención.

El 13 de agosto de 2023, la volcadura de un autobús a la altura del kilómetro 84 en Jilotepec dejó siete fallecidos, incluyendo dos menores, y 13 lesionados.

En noviembre de ese año, la volcadura de una pipa de gas LP generó filas de hasta 50 kilómetros de vehículos varados por más de 15 horas en la zona de San Juan del Río.

En septiembre de 2025, una ambulancia de traslados programados de Protección Civil y Bomberos de Jilotepec, que transportaba 10 pacientes oncológicos y de diálisis, impactó contra un tráiler cerca de la caseta de Tepotzotlán, dejando dos personas fallecidas y nueve lesionadas.

Inversión millonaria sin fecha de conclusión

Banobras, como concesionario de la autopista a través del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), ha destinado recursos considerables al proyecto.

En 2023, la SICT informó que se invirtieron más de mil 200 millones de pesos para la modernización del subtramo del kilómetro 166 al 186, donde se colocó concreto hidráulico y se construyó un cuarto carril para agilizar el flujo de los más de 130 mil vehículos que circulan diariamente.

En julio de 2024, inició una nueva etapa de obras entre los kilómetros 186 y 193 con una inversión de 420 millones de pesos y un plazo de ejecución estimado de 10 meses.

Sin embargo, los reportes de tráfico de enero de 2026 confirman que la reducción de carriles persiste en el tramo El Sauz-Cuesta China. Para 2025, el Comité Técnico del FONADIN autorizó la rehabilitación estructural del pavimento del kilómetro 194 al 207.2 en el tramo Palmillas-Querétaro.

La pregunta sigue sin respuesta: ¿hasta cuándo? Mientras tanto, los automovilistas que viajan de la Ciudad de México hacia Querétaro enfrentan reducción de carriles desde la comunidad de El Sauz hasta la Cuesta China, donde los embotellamientos pueden generar retrasos de hasta 40 minutos.

Las autoridades de CAPUFE recomienda utilizar vías alternas como el Arco Norte, la carretera libre Tepeji del Río-Jilotepec-Palmillas, o el Circuito Exterior Mexiquense.

Los tramos más peligrosos identificados por la SICT y la Guardia Nacional son: el Libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas) con 445 accidentes en cinco años y 45 muertos; el tramo T.I. Galindo entre los límites del Estado de México y Querétaro con 424 percances y 41 fallecidos; y el entronque Jurica que, pese a registrar menos colisiones (323), acumula la cifra más alta de muertos con 61 víctimas.

Las principales causas de accidentes, según la Guardia Nacional, son colisión por alcance, no guardar distancia y exceso de velocidad. Los autobuses encabezan la lista de vehículos responsables, seguidos por motocicletas y unidades articuladas. El cansancio de los operadores está detrás del 48% de los siniestros, según la corporación federal.