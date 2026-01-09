Querétaro — 9 de enero de 2026. — El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua pronostica heladas en zonas altas de Querétaro durante la mañana de este viernes, con temperatura mínima de nueve grados centígrados y máxima de 26 en la capital del estado.
Las autoridades alertan sobre ambiente muy frío, bancos de niebla matutinos y cielo medio nublado durante el transcurso del día, informó la dependencia federal en su reporte meteorológico.
El pronóstico indica que las heladas se concentrará en zonas altas de la entidad, donde las temperaturas podrían descender hasta cero grados durante las primeras horas del día.
El ambiente templado prevalecerá durante la tarde, con viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, precisó la Conagua.
La dependencia advirtió que los bancos de niebla reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas durante la mañana.
Las autoridades recomiendan a los conductores extremar precauciones al circular por carreteras de la entidad, especialmente en municipios de la Sierra Gorda donde las condiciones climáticas son más severas.
"Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros", enfatizó la Conagua en su aviso meteorológico. El organismo señala que las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica en zonas de mayor altitud, lo que representa un riesgo adicional para la movilidad.
Durante las últimas 24 horas, las temperaturas máximas registradas en la entidad alcanzaron 36 grados en Jalpan, 34 en Peñamiller y 29 en Carrillo, mientras que las mínimas fueron de ocho grados en El Batán y San Ildefonso. El pronóstico de la Conagua abarca desde las seis de la mañana de este jueves hasta las seis de la mañana del viernes 10 de enero.