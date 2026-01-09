Querétaro, 9 de enero de 2026. — Personal de la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios cumplió una orden de aprehensión contra un hombre por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

La captura se realizó en la colonia San José El Alto, en la capital de Querétaro, como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro en colaboración con autoridades del estado de Guanajuato, informó la Fiscalía General del Estado.

La detención se efectuó la noche del 30 de diciembre de 2025 en cumplimiento a un mandato judicial emitido por un Juez de Control del estado de Guanajuato. La Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutó la orden mediante trabajo coordinado con la entidad requirente, explicó la dependencia estatal.

El imputado es señalado por su probable participación en los hechos investigados, de acuerdo con la causa penal correspondiente. Tras su aseguramiento, personal ministerial realizó la lectura de derechos conforme a la ley y lo puso a disposición de la autoridad judicial del estado de Guanajuato para dar continuidad al proceso penal.

"La coordinación permanente con fiscalías de otras entidades fortalece el combate a delitos de alto impacto", sostuvo la Fiscalía queretana.

La institución reafirmó su compromiso de mantener colaboración interinstitucional para el cumplimiento de mandamientos judiciales y garantizar acceso a la justicia para víctimas y familias.

La >estrategia Sinergia por Querétaro ha permitido intensificar acciones contra la delincuencia mediante trabajo coordinado entre corporaciones estatales y de otras entidades federativas.