Cumple Sinergia orden de aprehensión por homicidio en Querétaro

La Fiscalía detuvo a un hombre requerido por Guanajuato por homicidio calificado y tentativa de homicidio en la colonia San José El Alto de la capital queretana.

Elementos de la Unidad de Homicidios detienen a hombre por orden de aprehensión en Querétaro.

Elementos de la Unidad de Homicidios detienen a hombre por orden de aprehensión en Querétaro.

Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Ene 09, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

Querétaro, 9 de enero de 2026. — Personal de la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios cumplió una orden de aprehensión contra un hombre por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

La captura se realizó en la colonia San José El Alto, en la capital de Querétaro, como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro en colaboración con autoridades del estado de Guanajuato, informó la Fiscalía General del Estado.

La detención se efectuó la noche del 30 de diciembre de 2025 en cumplimiento a un mandato judicial emitido por un Juez de Control del estado de Guanajuato. La Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutó la orden mediante trabajo coordinado con la entidad requirente, explicó la dependencia estatal.

El imputado es señalado por su probable participación en los hechos investigados, de acuerdo con la causa penal correspondiente. Tras su aseguramiento, personal ministerial realizó la lectura de derechos conforme a la ley y lo puso a disposición de la autoridad judicial del estado de Guanajuato para dar continuidad al proceso penal.

"La coordinación permanente con fiscalías de otras entidades fortalece el combate a delitos de alto impacto", sostuvo la Fiscalía queretana.

La institución reafirmó su compromiso de mantener colaboración interinstitucional para el cumplimiento de mandamientos judiciales y garantizar acceso a la justicia para víctimas y familias.

La >estrategia Sinergia por Querétaro ha permitido intensificar acciones contra la delincuencia mediante trabajo coordinado entre corporaciones estatales y de otras entidades federativas.

gobiernoseguridadcriminalidadjusticia

Reciente

Gerardo Cuanalo Santos, director de la AMEQ, durante la presentación del plan de movilidad por la demolición del puente de Corregidora.
Corregidora

Ajustarán 22 rutas de transporte por derribo del puente en Corregidora

La AMEQ anunciará el 20 de enero las modificaciones al transporte público que afectarán a miles de usuarios durante la demolición del puente en El Cerrito.

Operativos de seguridad en San Juan del Río buscan reducir delitos relacionados con narcomenudeo.
San Juan del Río

Detienen a hombre con metanfetamina en San Juan del Río

Policías municipales aseguraron siete bolsas con sustancia con características de metanfetamina durante operativo de seguridad en colonia San Cayetano.

Bomberos de San Juan del Río atienden incendio de tráiler en la autopista México-Querétaro a la altura del kilómetro 154 en Querétaro.
Querétaro

¿Hasta cuándo? Autopista México-Querétaro: 6 años y 183 muertos

Las reparaciones iniciadas en febrero de 2020 acumulan mil 388 accidentes con daños superiores a 2.7 millones de dólares; Bomberos y Protección Civil de San Juan del Río, Pedro Escobedo y El Marqués atienden emergencias diarias en la carretera 57.

Familias sanjuanenses beneficiadas con rehabilitación de calles en Banthí y Nuevo Parque Industrial. Las obras suman más de 15.5 millones de pesos.
San Juan del Río

San Juan del Río invierte 15.5 mdp en rehabilitación de calles

Roberto Cabrera Valencia entregó obras en Nuevo Parque Industrial y Banthí que benefician a más de 700 habitantes y fortalecen la economía local.