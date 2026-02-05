Querétaro, 5 Febrero 2026.- Un hombre fue vinculado a proceso por despojo calificado tras obligar mediante amenazas con arma de fuego a una persona a desalojar un predio ubicado en la colonia Bosques de la Hacienda, en la capital queretana.

La detención por despojo calificado en Querétaro ocurrió el 17 de enero de 2026, luego de siete meses de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado.

Los hechos se remontan al 5 de junio de 2024, cuando el imputado ingresó al inmueble propiedad de la víctima portando un arma. Tras amenazarla, la obligó a abandonar el predio y posteriormente le impidió el acceso, ocupándolo de manera irregular.

La Fiscalía de Querétaro documentó el despojo mediante entrevistas con la ofendida y testigos, mientras que la Policía de Investigación del Delito corroboró la ocupación ilegal.

Como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro, autoridades ejecutaron diligencias de cateo que permitieron recabar elementos probatorios suficientes para solicitar la orden de aprehensión. El operativo se realizó en coordinación con diversas corporaciones de seguridad estatales y municipales.

Juez impone prisión preventiva por despojo calificado en Querétaro

Durante la audiencia inicial celebrada el 17 de enero, el Juez de Control dictó vinculación a proceso contra el detenido. La autoridad judicial determinó imponer prisión preventiva justificada debido a la gravedad del delito y el riesgo procesal que representa el imputado.

El plazo establecido para la investigación complementaria es de dos meses, periodo durante el cual la Fiscalía integrará las pruebas definitivas para presentar la acusación formal. El proceso se encuentra en etapa de investigación judicializada, lo que permite a la defensa acceso a las actuaciones ministeriales.

Este caso forma parte de las acciones que autoridades queretanas implementan para combatir delitos patrimoniales que afectan el patrimonio de ciudadanos. La Fiscalía General del Estado mantiene abiertos los canales de denuncia para víctimas de despojo u otros ilícitos relacionados con bienes inmuebles.