Querétaro, 4 de febrero de 2026. — Más de mil computadoras portátiles fueron entregadas a estudiantes y emprendedores de la delegación Santa Rosa Jáuregui mediante el programa Conectados, que implementa la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Querétaro.
El evento fue encabezado por el presidente municipal, Felifer Macías Olvera, quien destacó que el equipo representa una herramienta para el desarrollo personal y profesional de los beneficiarios.
El programa Conectados forma parte de las estrategias municipales para reducir la brecha digital en zonas con menor acceso a tecnología.
El alcalde Felifer Macías encabezó la entrega de más de mil laptops en Santa Rosa Jáuregui. rotativo.com.mx
Santa Rosa Jáuregui, ubicada al norte de la capital, concentra comunidades rurales y semiurbanas donde el acceso a equipos de cómputo ha sido históricamente limitado para familias de bajos recursos.
"Más allá de darles una computadora, les estamos entregando una herramienta para ser felices y alcanzar sus sueños", expresó el alcalde durante la entrega.
Añadió que un joven que no se capacita en habilidades tecnológicas no se prepara para el futuro.
Macías Olvera llamó a los beneficiarios a dar un uso responsable a los equipos, con el propósito de fortalecer conocimientos y alcanzar metas académicas y laborales.
Santa Rosa Jáuregui, prioridad para el municipio de Querétaro
El alcalde subrayó que la delegación norteña es prioridad para su administración. Mencionó acciones como el transporte comunitario gratuito, que beneficia a más de 60 mil personas de distintas localidades, así como la rehabilitación y construcción de caminos que conectan a nueve comunidades, entre ellas Jofre, Jofrito, La Estancia, Buenavista y Cañada la Monja.
El programa busca reducir la brecha digital en comunidades con menor acceso a tecnología. rotativo.com.mx
También anunció que se impulsa la creación del Foro Querétaro en el antiguo Lienzo Charro, que será el recinto más grande del municipio con capacidad para más de 10 mil personas. El espacio estará destinado a espectáculos culturales y deportivos.
El secretario de Desarrollo Social, Pepe Ojeda Dorantes, indicó que Conectados tiene como objetivo ampliar el acceso a la tecnología para impulsar el desarrollo educativo y laboral.
Invitó a los más de mil asistentes a difundir los programas municipales para que más ciudadanos accedan a estos apoyos.