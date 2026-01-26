Prisión por lesiones con arma en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro

Querétaro, 26 de enero de 2026. - La Fiscalía General del Estado vinculó a proceso a un hombre por el delito de lesiones calificadas, derivado de una agresión con arma de fuego ocurrida en la comunidad de La Solana Trojes, delegación Santa Rosa Jáuregui.

El imputado accionó el arma contra un vecino el 17 de mayo de 2025, provocándole lesiones de gravedad que requirieron atención médica, informó la dependencia estatal.

La autoridad judicial impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada tras la audiencia inicial por cumplimiento de orden de aprehensión.

Además, se estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria del caso que involucra lesiones calificadas en Santa Rosa Jáuregui.

De acuerdo con la investigación ministerial, el imputado arribó al exterior de un inmueble donde sostuvo una discusión con el hijo del ofendido. El conflicto escaló y el agresor accionó un arma de fuego en contra de otro hombre que se encontraba al exterior de su domicilio.

Agresión con arma de fuego en comunidad de Santa Rosa Jáuregui

La víctima presentó lesiones calificadas que requirieron atención médica inmediata debido a la gravedad de las heridas provocadas por el disparo. La Fiscalía General del Estado integró la carpeta de investigación que permitió obtener la orden de aprehensión contra el responsable de la agresión armada.

El proceso de vinculación se llevó a cabo durante la audiencia inicial, donde la autoridad judicial valoró los elementos de prueba presentados por la representación social.

La medida cautelar de prisión preventiva justificada garantiza que el imputado permanezca a disposición de la autoridad durante el proceso penal.

¿Cuánto tiempo durará la investigación complementaria?

La Fiscalía General del Estado cuenta con un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual recabará elementos adicionales que fortalezcan la carpeta de investigación.

Este tiempo permitirá a la autoridad ministerial integrar pruebas complementarias relacionadas con el delito de lesiones calificadas cometido en la delegación Santa Rosa Jáuregui.

La estrategia de la Fiscalía para combatir delitos violentos en el municipio de Querétaro incluye la obtención de órdenes de aprehensión contra responsables de agresiones armadas, garantizando el acceso a la justicia para las víctimas y fortaleciendo la seguridad en las comunidades de la demarcación.

gobiernoseguridadcriminalidadjusticia

