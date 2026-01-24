Querétaro — 24 de enero de 2026. — Una explosión en autotanque en la comunidad de Pie de Gallo dejó una persona sin vida y otra lesionada durante la noche de este viernes. Protección Civil de Querétaro informó que el incidente, reportado al 911, activó la movilización inmediata de servicios de emergencia, seguridad y protección civil hacia la zona.
De acuerdo con el reporte de Protección Civil del estado, personal de bomberos acudió al lugar tras recibir el aviso de una aparente explosión en autotanque. Al arribar, los equipos de emergencia constataron que no había fuego activo, por lo que determinaron que se trató de una deflagración por acumulación de vapores al interior de la unidad.
Personal paramédico brindó atención médica prehospitalaria a una persona con lesiones, quien fue trasladada de inmediato a un hospital para recibir tratamiento especializado. En el sitio del incidente, las autoridades localizaron a una persona sin vida.
Explosión en autotanque Santa Rosa Jáuregui activó protocolos de emergencia
El Cuerpo de Bomberos de Querétaro detalló que la movilización incluyó unidades especializadas en atención de incidentes con materiales peligrosos, además de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio. Los equipos de emergencia acordonaron el perímetro para realizar las labores de inspección y asegurar que no existieran riesgos adicionales para la comunidad.
Autoridades municipales señalaron que la unidad siniestrada quedó bajo resguardo mientras se realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas precisas de la deflagración. La Fiscalía General del Estado fue notificada para iniciar las diligencias ministeriales del caso.
La comunidad de Pie de Gallo se ubica en la zona norte del municipio de Santa Rosa Jáuregui, caracterizada por su actividad agrícola y baja densidad poblacional. El incidente generó movilización entre vecinos de la zona, quienes reportaron haber escuchado una fuerte detonación durante la noche.
Protección Civil del estado mantiene protocolos de vigilancia en la zona y exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier emergencia a través de la línea única 911.