Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 24, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Querétaro — 24 de enero de 2026. — Una explosión en autotanque en la comunidad de Pie de Gallo dejó una persona sin vida y otra lesionada durante la noche de este viernes. Protección Civil de Querétaro informó que el incidente, reportado al 911, activó la movilización inmediata de servicios de emergencia, seguridad y protección civil hacia la zona.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil del estado, personal de bomberos acudió al lugar tras recibir el aviso de una aparente explosión en autotanque. Al arribar, los equipos de emergencia constataron que no había fuego activo, por lo que determinaron que se trató de una deflagración por acumulación de vapores al interior de la unidad.

Personal paramédico brindó atención médica prehospitalaria a una persona con lesiones, quien fue trasladada de inmediato a un hospital para recibir tratamiento especializado. En el sitio del incidente, las autoridades localizaron a una persona sin vida.

Explosión en autotanque Santa Rosa Jáuregui activó protocolos de emergencia

El Cuerpo de Bomberos de Querétaro detalló que la movilización incluyó unidades especializadas en atención de incidentes con materiales peligrosos, además de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio. Los equipos de emergencia acordonaron el perímetro para realizar las labores de inspección y asegurar que no existieran riesgos adicionales para la comunidad.

Autoridades municipales señalaron que la unidad siniestrada quedó bajo resguardo mientras se realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas precisas de la deflagración. La Fiscalía General del Estado fue notificada para iniciar las diligencias ministeriales del caso.

La comunidad de Pie de Gallo se ubica en la zona norte del municipio de Santa Rosa Jáuregui, caracterizada por su actividad agrícola y baja densidad poblacional. El incidente generó movilización entre vecinos de la zona, quienes reportaron haber escuchado una fuerte detonación durante la noche.

Protección Civil del estado mantiene protocolos de vigilancia en la zona y exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier emergencia a través de la línea única 911.

