Querétaro, 11 de marzo de 2026. — Un grupo de 52 queretanos que se encontraban en Medio Oriente llegará hoy a la entidad tras lograr salir de esa región en medio del conflicto que persiste en la zona.
Los ciudadanos arribarán en un vuelo procedente de Madrid, luego de gestiones coordinadas entre el gobierno estatal y autoridades federales para facilitar su retorno, informó el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres.
La situación en Medio Oriente ha generado en semanas recientes movilización diplomática de diversos países para repatriar a sus ciudadanos atrapados en la zona de conflicto.
El funcionario explicó que el gobierno de Querétaro mantuvo comunicación con instancias federales para dar seguimiento a los casos de personas originarias de la entidad que buscaron regresar a México ante las condiciones de la región.
"El gobernador hizo posible que 52 queretanos pudieran salir de la zona de conflicto en Medio Oriente", señaló Gudiño Torres durante una conferencia realizada la tarde del martes.
Precisó que los ciudadanos volarán en la ruta Madrid-Querétaro y que, una vez en la entidad, recibirán acompañamiento institucional así como seguimiento a sus condiciones tras las complicaciones derivadas del conflicto.
El secretario de Gobierno indicó que las autoridades estatales continuarán atentas a la situación internacional y a cualquier solicitud de apoyo por parte de queretanos que aún pudieran encontrarse en esa región.
La coordinación con instancias federales se mantiene activa para apoyar en el regreso de quienes lo requieran.