Querétaro, 10 de marzo de 2026. — Integrantes del colectivo Elaborarte Manos Vivas bloquearon la avenida Zaragoza en el Centro Histórico de Querétaro para exigir la reapertura del local donde comercializaban artesanías, suspendido desde el pasado 15 de febrero presuntamente por una falta al reglamento municipal.

Los manifestantes denunciaron que en casi un mes no han recibido una respuesta clara del gobierno municipal sobre las condiciones para retomar sus actividades, que representan la principal fuente de ingresos para varios de ellos.

Según los propios artesanos, la clausura del inmueble se habría originado luego de que en el lugar se realizara un concierto, lo que derivó en una sanción administrativa.

Sin embargo, los integrantes del colectivo aseguraron que buscan establecer comunicación directa con las autoridades municipales para aclarar la situación y encontrar una solución que les permita volver a trabajar.

Integrantes de Elaborarte Manos Vivas se concentraron sobre la avenida Zaragoza para exigir diálogo con autoridades municipales de Querétaro. rotativo.com.mx

La movilización generó afectaciones momentáneas a la circulación vehicular en la zona mientras se desarrollaban las primeras conversaciones.

Enrique Lara, representante del Gobierno del Estado, acudió al punto de la manifestación para escuchar los planteamientos de los inconformes.

Los artesanos le reiteraron que su demanda principal es recuperar el espacio de trabajo en el Centro Histórico,

Artesanos señalan afectación económica tras cierre del local

Para varios integrantes del colectivo, las semanas sin actividad comercial han representado un golpe directo a su economía familiar.

Elaborarte Manos Vivas agrupa a artesanos independientes que dependen de la venta directa de sus piezas y que, al perder el local, carecen de un espacio alterno donde exhibir y comercializar sus productos en condiciones similares.

Hasta el cierre de esta edición, el municipio de Querétaro no había emitido postura sobre los señalamientos ni precisado los plazos para resolver la situación del inmueble suspendido.