San Juan del Río, 9 de marzo de 2026.- El Festival a Volar Papalote regresa este domingo 15 de marzo a la comunidad de Santa Lucía con una expectativa de cinco mil asistentes, papalotes monumentales de hasta 38 metros y entrada gratuita para familias de la región.
Ocho comunidades del municipio participan en la segunda edición del evento impulsado por el Ayuntamiento de San Juan del Río bajo el programa Festival Aleando, que proyecta una derrama económica superior a 500 mil pesos en la zona. Las actividades arrancan desde las 9:00 horas.
La primera edición, realizada en 2024 en la misma comunidad, reunió alrededor de cinco mil personas y activó económicamente a comerciantes, molinos y tiendas locales. Este año el programa de festivales municipales cuenta con un presupuesto aprobado de 1.6 millones de pesos para ocho eventos en distintas comunidades durante 2026, dos más que los seis realizados el año anterior; cada festival opera con una asignación aproximada de 168 mil pesos netos tras IVA.
Una empresa de papalotes monumentales trasladará desde la Ciudad de México más de 15 piezas de entre 20 y 28 metros, incluida una ballena gigante de 38 metros que será el atractivo visual central. El taller gratuito de elaboración de papalotes estará a cargo del Conalep, y habrá venta de unidades a precios accesibles para familias que no lleven el suyo. La entrada al recinto no tiene costo.
Gastronomía de ocho comunidades y derrama de 500 mil pesos en Santa Lucía
Además de la propia comunidad anfitriona, siete comunidades vecinas ofrecerán gastronomía típica en más de 60 espacios: gorditas, dobladas, barbacoa y postres. La derrama estimada incluye también la activación de tiendas locales, molinos y otros comercios que reciben beneficio indirecto por la afluencia. El evento impulsará a artesanos de San Juan del Río que tendrán presencia permanente durante la jornada.
La programación musical está enfocada en el público infantil con la presentación de "Pequeños Diablillos", agrupación de Puebla especializada en entretenimiento para niños, y de "Lechita con Chocolate", grupo queretano del mismo género, además de un colectivo de rap local de San Juan del Río. La zona infantil contará con inflables y pintacaritas en áreas sombreadas con mesas y sillas. El jueves, más de 60 vecinos participarán en una faena de limpieza del terreno junto al Ejército Mexicano y servicios municipales del ayuntamiento.
El festival se realizará en la comunidad de Santa Lucía con horario extendido desde las 9:00 horas. La administración municipal informó que los próximos festivales del año, hasta completar los ocho programados, se anunciarán conforme avance el calendario de Festival Aleando.