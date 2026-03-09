La presea fue instaurada en 2023 en memoria de Sara Pérez Romero, mujer sanjuanense vinculada al movimiento revolucionario que acompañó a Francisco I. Madero en la lucha por el sufragio y la democratización del país.

Roberto Cabrera Valencia entrega la presea Sara Pérez Romero a las galardonadas durante la sesión de Cabildo

A la ceremonia asistieron Sonia Rocha, secretaria de la Mujer en el estado, y Judith Ortiz Monroy, titular de la Secretaría de la Mujer del municipio, quien ofreció la reseña histórica del galardón. También participaron integrantes del Consejo de Participación Ciudadana para las Mujeres.

Lina Nieto Alegría, nacida en San Juan del Río el 23 de septiembre de 1959, fue reconocida por su trayectoria como líder comunitaria y defensora de derechos laborales durante la etapa de industrialización del municipio.

Desde 2014 coordina un grupo de aproximadamente 350 personas adultas mayores —en su mayoría mujeres— y como enlace púrpura ha gestionado jornadas de mastografías, estudios de Papanicolaou y pruebas de detección de cáncer.

Claudia Janet Ledesma Vega, maestra de 39 años originaria de San Buenaventura, Coahuila, y radicada en San Juan del Río desde hace más de 35 años, recibió la presea por fundar hace una década la comunidad digital "La locura de ser mamá".

Bajo su liderazgo, el espacio se convirtió en una red de apoyo para mujeres que promueve convenios accesibles en educación, salud y deporte, además de impulsar el talento y la economía local.

Docente del Tecnológico Nacional recibe presea Sara Pérez Romero

Juliana Tinajero Hernández, docente con más de 20 años de experiencia en el Tecnológico Nacional de México, campus San Juan del Río, completó la terna de galardonadas.

Su práctica educativa se distingue por el acompañamiento integral a sus alumnas y su labor social con diversos sectores de la comunidad.

Integrantes del Cabildo de San Juan del R\u00edo durante la ceremonia de reconocimiento por el D\u00eda Internacional de la Mujer

Durante su mensaje, Cabrera Valencia enfatizó que el 8 de marzo no es una celebración sino una conmemoración: "esta lucha no ha terminado, esta lucha continúa", señaló.

El alcalde subrayó que fortalecer a una mujer equivale a fortalecer a toda una familia y al tejido social del municipio. Precisó que la paridad de género en cargos públicos es resultado de décadas de exigencia ciudadana.

La sesión ordinaria también incluyó la aprobación unánime de un reconocimiento público mediante sesión solemne a la Escuela Secundaria General Antonio Caso por su 75 aniversario, programada para el 20 de marzo, así como la exención de impuesto predial a 11 inmuebles de Pemex y 4 del IMSS ubicados en el municipio.