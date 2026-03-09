Fuego Flamenco lleva danza y guitarra al CEART de Querétaro

Saib Polanco y Laura Marroquin llevan los palos del flamenco al Auditorio Francisco Muñoz.

Guitarrista Saib Polanco interpreta flamenco durante el espectáculo Fuego Flamenco en el Auditorio Francisco Muñoz del CEART de Querétaro.

El Auditorio Francisco Muñoz del Centro de las Artes de Querétaro fue el escenario del espectáculo de música y danza flamenca ambientado con velas.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Querétaro, 9 Marzo 2026.- La guitarra y la danza flamenca tomaron el Auditorio Francisco Muñoz del Centro de las Artes de Querétaro en la presentación de Fuego Flamenco, un espectáculo íntimo que acercó al público a los distintos palos de esta tradición artística española bajo una atmósfera de iluminación a base de velas.

El espectáculo flamenco en el CEART de Querétaro propuso un recorrido sonoro y escénico donde el movimiento y la música se desarrollaron en diálogo continuo.

El programa estuvo encabezado por Saib Polanco, guitarrista ejecutante y compositor egresado de la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes.

A lo largo de la velada, Polanco desplegó la riqueza tímbrica del flamenco a través de diversas formas del género, mostrando tanto su complejidad rítmica como su carga expresiva.

Guitarrista Saib Polanco interpreta flamenco durante el espect\u00e1culo Fuego Flamenco en el Auditorio Francisco Mu\u00f1oz del CEART de Quer\u00e9taro El Auditorio Francisco Muñoz del Centro de las Artes de Querétaro fue el escenario del espectáculo de música y danza flamenca ambientado con velas.

La bailarina Laura Marroquin completó la propuesta escénica. El diálogo entre el movimiento y la guitarra generó un recorrido sensorial que buscó evocar la confluencia de tradición, pasión y memoria cultural que caracteriza al flamenco como expresión artística viva. La iluminación de velas potenció cada compás, rasgueo y gesto escénico dentro del recinto.

La presentación se realizó en el Auditorio Francisco Muñoz del CEART, ubicado en José María Arteaga número 89, en el Centro Histórico de Querétaro.

