Querétaro, 9 Marzo 2026.- La guitarra y la danza flamenca tomaron el Auditorio Francisco Muñoz del Centro de las Artes de Querétaro en la presentación de Fuego Flamenco, un espectáculo íntimo que acercó al público a los distintos palos de esta tradición artística española bajo una atmósfera de iluminación a base de velas.
El espectáculo flamenco en el CEART de Querétaro propuso un recorrido sonoro y escénico donde el movimiento y la música se desarrollaron en diálogo continuo.
El Auditorio Francisco Muñoz del Centro de las Artes de Querétaro fue el escenario del espectáculo de música y danza flamenca ambientado con velas.
El programa estuvo encabezado por Saib Polanco, guitarrista ejecutante y compositor egresado de la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes.
A lo largo de la velada, Polanco desplegó la riqueza tímbrica del flamenco a través de diversas formas del género, mostrando tanto su complejidad rítmica como su carga expresiva.
El Auditorio Francisco Muñoz del Centro de las Artes de Querétaro fue el escenario del espectáculo de música y danza flamenca ambientado con velas.
La bailarina Laura Marroquin completó la propuesta escénica. El diálogo entre el movimiento y la guitarra generó un recorrido sensorial que buscó evocar la confluencia de tradición, pasión y memoria cultural que caracteriza al flamenco como expresión artística viva. La iluminación de velas potenció cada compás, rasgueo y gesto escénico dentro del recinto.
La presentación se realizó en el Auditorio Francisco Muñoz del CEART, ubicado en José María Arteaga número 89, en el Centro Histórico de Querétaro.