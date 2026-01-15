Querétaro, 15 de enero de 2026. — La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de un hombre por su probable responsabilidad en el delito de robo específico calificado en casa habitación, ocurrido el 21 de diciembre de 2025 en la colonia Emiliano Zapata, delegación Santa Rosa Jáuregui.

El imputado ingresó al domicilio de su hermano, sustrajo dinero en efectivo y diversos objetos de valor, y mostró un arma de fuego frente a familiares presentes para consumar el delito.

La investigación ministerial determinó que el sujeto ingresó a la habitación ubicada al interior del domicilio familiar, donde tomó objetos personales y efectivo. Durante su salida del inmueble, protege la integridad de testigos al ser observado por otras personas que se encontraban en el lugar, ante quienes exhibió un arma de fuego con la finalidad de evitar ser detenido.

Personal de la Policía de Investigación del Delito ejecutó la orden de aprehensión correspondiente tras los actos de investigación realizados en coordinación con agentes ministeriales, explicó la dependencia estatal.

"El imputado mostró un arma de fuego para consumar el robo", precisó la Fiscalía General del Estado de Querétaro. En audiencia inicial, la autoridad judicial impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar y estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria del caso.

El delito de robo específico calificado en casa habitación se agrava por el uso de violencia y la exhibición de armas, lo que incrementa la pena en términos del Código Penal del Estado de Querétaro.