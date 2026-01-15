Querétaro, 15 de enero de 2026. — Querétaro se posicionó como el estado con mayor operatividad en cateos a nivel nacional durante 2025, al ejecutar casi dos mil órdenes de cateo contra el crimen organizado, informó el gobernador Mauricio Kuri González.
La Fiscalía Estatal mantiene coordinación permanente con la federación y el gobierno estatal para garantizar la seguridad en Querétaro durante 2026.
"Desde que llegó el fiscal en 2025, hizo casi dos mil cateos y este año empezamos con todo. No vamos a dejarlo de hacer", explicó el mandatario estatal.
La cifra posiciona a Querétaro como líder nacional en acciones contra la delincuencia organizada en un momento de circunstancia nacional complicada.
La Fiscalía General del Estado de Querétaro intensificó operativos durante 2025 mediante coordinación tripartita con la Secretaría de Seguridad federal y corporaciones estatales. Esta estrategia permitió desarticular estructuras criminales que operaban en diversos municipios del estado.
"Querétaro es el estado con más operatividad en Fiscalía con el apoyo de la Federación y con el apoyo del Estado", aseguró Kuri González. La cifra representa un promedio de cinco cateos diarios ejecutados durante todo 2025, superando indicadores de entidades con mayor población.
Las autoridades mantienen la estrategia en 2026 para consolidar a Querétaro como referente nacional en combate al crimen organizado mediante acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno. El gobernador garantizó que la intensidad operativa continuará sin disminuir.