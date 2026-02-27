Querétaro, 27 de febrero de 2026. —La Comisión Estatal de Aguas (CEA) de Querétaro analiza concretar el cambio de sede a la zona de Pie de la Cuesta antes de que concluya la actual administración estatal, con una remodelación estimada en 100 millones de pesos.

El vocal ejecutivo del organismo, Luis Alberto Vega Ricoy, confirmó que el proyecto aún no ha sido licitado y que su viabilidad depende de la disponibilidad presupuestal.

El plan para el cambio de sede de la CEA en Querétaro no contempla la construcción de un edificio nuevo, sino la intervención de un inmueble existente en Pie de la Cuesta.

Vega Ricoy precisó que la dependencia se encuentra en fase de análisis financiero y revisión de suficiencia de recursos antes de lanzar cualquier proceso de licitación.

De arrancar los trabajos durante este año, la obra no quedaría concluida en 2026. El funcionario estimó que la remodelación se extendería hasta el próximo ejercicio.

"No la vamos a terminar este año, será hasta el próximo año", señaló el vocal ejecutivo sobre los plazos del proyecto.

Remodelación costaría 80% menos que edificio nuevo

El titular de la CEA comparó la inversión proyectada con el costo de una edificación nueva para dimensionar el ahorro. Mientras que un complejo de oficinas nuevo representaría entre 500 y 600 millones de pesos, la remodelación de la futura sede rondaría los 100 millones, lo que significa una reducción de al menos 80 por ciento respecto a obra nueva.

"Será una remodelación digna, pero sin un derroche económico", indicó Vega Ricoy, quien subrayó que la intervención busca funcionalidad sin excesos en el gasto.

La Comisión Estatal de Aguas financiaría el proyecto exclusivamente con recursos propios del organismo, sin recurrir a fondos federales.

De concretarse, el traslado de las oficinas representaría uno de los proyectos de infraestructura institucional más relevantes de la dependencia en los últimos años.

La CEA aún no define fecha para el inicio formal de la licitación, por lo que el calendario del proyecto permanece sujeto a la confirmación de los recursos disponibles.