Vinculan a proceso a dos adolescentes por hechos violentos en Querétaro

Fiscalía confirma seis detenidos y descarta vínculo con célula criminal tras hechos del domingo.

Fiscal general de Querétaro Víctor Antonio de Jesús Hernández informa sobre detenidos por hechos violentos en la entidad

Víctor Antonio de Jesús Hernández, fiscal general de Querétaro, durante la conferencia sobre los hechos violentos del domingo.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Feb 27, 2026
Querétaro, 27 de febrero de 2026. — Dos adolescentes fueron vinculados a proceso y permanecen en un centro de internamiento por su participación en los hechos violentos registrados el pasado domingo en Querétaro, confirmó el fiscal general del estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández.

En total, seis personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado por estos eventos; de ellas, una recuperó su libertad dentro del plazo legal y el resto continúa en distintas etapas procesales.

Los hechos del domingo generaron alarma entre la población queretana y dieron pie a versiones sobre un posible vínculo de los implicados con grupos de la delincuencia organizada en Querétaro. Hasta el momento, la Fiscalía ha descartado esa línea con base en la evidencia recabada.

Hernández detalló que la institución cuenta con 48 horas para definir la situación jurídica de las personas detenidas una vez que son presentadas.

"La detención no la realiza directamente la Fiscalía, pero una vez que se nos presentan, formulamos la imputación correspondiente", explicó el fiscal, quien precisó que la autoridad judicial determinó procedentes las solicitudes de vinculación presentadas hasta ahora.

Respecto a los casos pendientes, el titular de la Fiscalía indicó que algunos detenidos pueden solicitar la duplicidad del término constitucional en Querétaro, lo que extiende el plazo antes de que un juez resuelva sobre la vinculación a proceso. Este recurso legal permite a la defensa disponer de más tiempo para preparar su estrategia.

Fiscalía descarta nexo con célula criminal tras hechos violentos en Querétaro

Sobre las versiones que señalaban una posible relación de los detenidos con algún grupo delictivo, el fiscal fue categórico. "Hasta este momento no tengo un dato objetivo que confirme que pertenezcan a una célula delictiva", señaló Hernández, quien subrayó que las imputaciones por hechos violentos presentadas corresponden exclusivamente a los eventos concretos del domingo.

La Fiscalía General del Estado reiteró que el proceso judicial continúa en curso para los seis detenidos. Será la autoridad judicial quien determine, conforme a derecho, la situación jurídica definitiva de cada persona, incluyendo a quienes aún no han sido vinculados y que permanecen bajo el proceso penal en Querétaro dentro de los plazos establecidos por la ley.

