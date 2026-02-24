Querétaro, 25 de febrero de 2026. —Las actividades escolares se reanudaron con normalidad este martes en todos los niveles educativos de Querétaro, luego de la suspensión preventiva aplicada el fin de semana por los hechos de violencia derivados del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder de un grupo del crimen organizado, en Jalisco.

La titular de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEQ), Martha Elena Soto Obregón, confirmó el regreso a clases en planteles públicos y privados sin reportes de incidentes.

La medida de suspensión se implementó como respuesta al contexto de inseguridad que afectó a entidades vecinas, particularmente Jalisco, durante los días previos.

Desde el inicio, autoridades educativas comunicaron a madres y padres de familia que se trataba de una acción temporal orientada a proteger a la comunidad estudiantil en Querétaro. No se reportaron agresiones ni daños a planteles durante el periodo de inactividad.

La funcionaria explicó que incluso antes del anuncio oficial del regreso, las propias escuelas manifestaban interés por retomar las actividades presenciales.

"Todas las escuelas estaban pidiendo regresar", expresó Soto Obregón, quien calificó la suspensión como una medida precautoria que cumplió su objetivo.

Sobre un posible ausentismo derivado del clima de incertidumbre, la secretaria de Educación indicó que hasta el momento no existen reportes que apuntan a una baja en la asistencia. Precisó que aún es temprano para contar con cifras definitivas, aunque señaló disposición generalizada tanto en escuelas públicas como privadas.

Regreso a clases en Querétaro se da en condiciones de tranquilidad

Soto Obregón subrayó que el regreso a clases se produce bajo condiciones de tranquilidad en la entidad. La decisión de suspender actividades, recordó, tuvo como único propósito salvaguardar la integridad de niñas, niños, adolescentes, docentes y personal administrativo de los planteles educativos en el estado.

"La gente estaba muy atenta y esperan todos a regresar, tanto públicas como privadas, de todos los niveles educativos", comentó la funcionaria al descartar afectaciones derivadas de la suspensión temporal.

La dependencia estatal mantiene abiertos los canales de comunicación con las comunidades escolares para atender cualquier situación que pudiera presentarse en los próximos días, conforme se consolidan los reportes de asistencia escolar en Querétaro tras la reactivación de actividades.