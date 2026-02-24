Patrulla choca contra vehículo en Río Moctezuma en San Juan del Río

Unidad de la SSPM circulaba a exceso de velocidad y sin códigos abiertos cuando alcanzó un vehículo sobre Río Moctezuma.

Patrulla de la SSPM de San Juan del Río tras choque por alcance contra vehículo en Río Moctezuma

Unidad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal involucrada en el choque sobre Río Moctezuma, en San Juan del Río.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 24, 2026
Martín García Chavero
San Juan del Río, 24 de febrero de 2026. — Una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) chocó por alcance contra un vehículo particular sobre la vialidad Río Moctezuma, en dirección al centro de San Juan del Río.

La unidad policial circulaba a exceso de velocidad y sin códigos de emergencia activados al momento del impacto. No se reportaron personas lesionadas ni daños materiales de consideración.

El automóvil color rojo se encontraba detenido en la fila vehicular cuando recibió el golpe en la parte trasera.

Incidentes de este tipo se han registrado con frecuencia en el municipio, lo que ha generado cuestionamientos sobre la capacitación en manejo de unidades que reciben los elementos de la policía municipal.

La patrulla no llevaba códigos abiertos —luces ni sirena activadas—, lo que descarta que se tratara de una respuesta a emergencia al momento del choque.

Esta circunstancia agrava el señalamiento, pues la velocidad a la que circulaba la unidad no correspondía a un operativo o servicio de emergencia policial en curso.

Cuestionan preparación de elementos en San Juan del Río

El percance se suma a una problemática recurrente, según reportes de automovilistas que han señalado que algunos elementos conducen las unidades mientras hablan por teléfono celular.

Dicha práctica está expresamente prohibida por el propio reglamento de tránsito municipal, el cual los agentes tienen la obligación de hacer cumplir.

La falta de preparación para el manejo de unidades de patrullaje a altas velocidades, combinada con conductas que contravienen la normativa vial, pone en entredicho los protocolos internos de la corporación.

Los choques recurrentes que involucran patrullas suelen atribuirse a emergencias o servicios en curso, sin que ello justifique el incumplimiento de las reglas que la propia autoridad exige a los ciudadanos.

Las autoridades municipales no han emitido postura sobre el percance ni sobre las medidas que se tomarán respecto al elemento responsable.

