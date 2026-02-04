San Juan del Río, 4 de febrero de 2026. —Obras viales integrales por más de 27 millones de pesos avanzan en San Juan del Río con trabajos de pavimentación, rehabilitación de redes de agua potable y drenaje en las zonas de Tota Carvajal y Pablo Cabrera.
Las intervenciones concluirán la primera semana de marzo y beneficiarán a más de 20,000 habitantes de la zona urbana.
Los proyectos sustituyen infraestructura con más de 20 años de antigüedad. En Tota Carvajal la inversión asciende a 10 millones de pesos e incluye redes de agua potable, drenaje, banquetas, guarniciones y superficie de rodamiento.
En Pablo Cabrera el monto supera los 17 millones con la construcción de un colector que conectará hasta la planta de tratamiento de San Pedro Aguacatlán. Ambas obras forman parte del programa municipal con comprobación de recursos programada para marzo.
Edith Álvarez Flores, secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales, informó que en Pablo Cabrera ya se instalaron banquetas y guarniciones donde antes no existían.
"Todo esto va a llegar hasta San Pedro Aguacatlán, a la planta de tratamiento", precisó la funcionaria sobre el alcance del colector.
La titular detalló que en el tramo de 5 de Mayo hacia Álvaro Obregón se trabaja simultáneamente en las tres redes: vialidad, agua potable y drenaje.
También se reubican torres de energía eléctrica y se realizó limpieza del canal para mitigar acumulaciones de agua cerca del campo de fútbol.
Estructura de pavimento sustituye empedrado en Pablo Cabrera
En Pablo Cabrera, la nueva estructura de pavimento alcanza 45 centímetros de espesor en una zona que anteriormente contaba únicamente con empedrado.
"No es lo mismo llegar y hacer superficie de rodamiento a lo que estamos trabajando aquí", explicó Álvarez Flores sobre la complejidad de las intervenciones que requieren excavación profunda para las redes hidráulicas.
El municipio también ejecuta obras en el sector educativo. En el COBAQ 10 se construyen dos aulas para personas con discapacidad, con entrega programada para marzo. La primaria de Perales registra 80 por ciento de avance en trabajos de techumbre y baños.
Respecto al programa de reencarpetado en vialidades como Lomas del Pedregoso y Mármol, cerca de Avenida Tecnológico, la secretaria indicó que se realiza en coordinación con la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro.
El organismo estatal prestó maquinaria y tren de tiro durante 10 días para los trabajos de asfaltado que ejecuta la Secretaría de Servicios Públicos.
Las obras viales de 2025 concluirán conforme a los contratos establecidos para cumplir con los plazos de comprobación ante instancias estatales.