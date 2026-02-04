San Juan del Río, 4 de febrero de 2026. —Un hombre fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva tras ser señalado como responsable del robo de vehículo con violencia ocurrido en la colonia Las Águilas, en San Juan del Río.

El imputado fue capturado en Corregidora luego de que análisis de cámaras de videovigilancia permitieran rastrear el automóvil robado, el cual ya fue devuelto a su propietario.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima circulaba a bordo de un vehículo color blanco sobre Avenida México esquina con Avenida Las Águilas. En ese punto, un sujeto lo amenazó con arma de fuego y lo despojó tanto del automóvil como de sus pertenencias personales.

Tras recibir el reporte de la Policía Municipal de San Juan del Río, la Fiscalía de Querétaro activó a la Policía de Investigación del Delito. El trabajo de inteligencia permitió dar seguimiento al vehículo mediante el análisis de cámaras de videograbación instaladas en distintos puntos de la zona.

Detención en Corregidora tras rastreo del vehículo robado

El automóvil fue localizado cuando circulaba rumbo al municipio de Corregidora. Con apoyo de elementos de la Policía Municipal de Corregidora, los agentes de investigación lograron interceptar la unidad y detener al imputado por el delito de robo equiparado de vehículo.

Durante la audiencia inicial, el Juez de Control determinó vincular a proceso al detenido por el delito de robo de vehículo con violencia en San Juan del Río. Como medida cautelar, le impuso prisión preventiva justificada y fijó un plazo de un mes para la investigación complementaria.

El vehículo sustraído fue recuperado en buenas condiciones y entregado a su legítimo propietario, según informó la Fiscalía de Querétaro.