La Secretaría de Turismo municipal presentó una agenda de turismo naranja con 35 espacios creativos mapeados durante actividades en Casa de México y encuentro de Ciudades Patrimonio de la Humanidad en Madrid.

Mariana Ortiz Cabrera, secretaria de Turismo de Querétaro, durante presentación estrategia turismo naranja en FITUR Madrid 2026

Mariana Ortiz Cabrera, secretaria de Turismo municipal, durante presentación de turismo naranja queretano en Casa de México, Madrid.

Por Diario Rotativo Ene 22, 2026
Querétaro, 22 de enero de 2026.- El Municipio de Querétaro presentó su estrategia de turismo creativo y gastronómico durante la Feria Internacional de Turismo en Madrid.

La Secretaría de Turismo municipal expuso una agenda de turismo naranja con 35 espacios creativos mapeados ante audiencia europea en actividades realizadas en Casa de México y el encuentro de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, informó la secretaria Mariana Ortiz Cabrera.

La estrategia concibe a Querétaro como un objeto cultural vivo y plantea experiencias vinculadas al talento creativo, la identidad local y la vida cotidiana.

El turismo naranja municipal se sustenta en el mapeo de 35 espacios dedicados a actividades artísticas, culturales y de diseño que articulan rutas y proyectos para conectar al visitante con la vida creativa queretana.

"Estuvimos en Casa México presentando nuestra ruta creativa, el Turismo Naranja, en coordinación con UNESCO, donde se presentaron los 35 puntos para vincular las industrias creativas queretanas y hacer un patrimonio vivo donde la sociedad forme parte del turismo", explicó Ortiz Cabrera.

La funcionaria detalló que en el evento de Ciudades Patrimonio presentaron el libro "¿A qué sabe Querétaro?", publicado en diciembre de 2025.

El volumen reúne recetas seleccionadas mediante convocatoria abierta para chefs y cocineras tradicionales, en coordinación con el IGES y el Conservatorio Gastronómico. Varios de los chefs ganadores participaron con degustaciones de platillos tradicionales queretanos ante el público europeo.

La estrategia se alinea con los reconocimientos de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, Ciudad Creativa de Diseño y Ciudad del Aprendizaje, lo que impulsa una promoción turística queretana con visión sostenible y de largo plazo.

Durante el evento gastronómico en Casa de México, los chefs queretanos presentaron una muestra de la identidad y creatividad culinaria de la ciudad.

Este encuentro permitió posicionar a la gastronomía queretana como una experiencia turística clave, al vincular cultura, territorio y producto local, señaló la secretaria de Turismo.

Ortiz Cabrera sostuvo que estas actividades refrendan la visión del presidente municipal Felifer Macías de impulsar un turismo basado en la pertenencia, la colaboración y la sostenibilidad que fortalece el ecosistema cultural y creativo de la ciudad.

El formato busca diferenciarse de propuestas turísticas tradicionales mediante experiencias que conectan visitantes con creadores locales.

