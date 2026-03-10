Abren tercera edición de Vincularte en Familia en Querétaro

Instituto Municipal de la Familia abre convocatoria con premiación el 15 de mayo.

Familias del municipio de Querétaro participan en el concurso Vincularte en Familia 2026 con videos creativos

El concurso Vincularte en Familia premia videos de un minuto sobre fortalezas familiares en Querétaro.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 10, 2026
Querétaro, 10 Marzo de 2026. —Un video de un minuto en formato MP4 que muestre qué hace especial a cada familia es el requisito central del concurso Vincularte en Familia, que alcanza su tercera edición en el municipio de Querétaro con premiación prevista para el 15 de mayo, Día Internacional de la Familia.

La convocatoria, abierta desde el 1 de marzo en conmemoración del Día Nacional de la Familia, invita a todas las familias del municipio a participar con materiales creativos, informó Lucía Hernández Pinto, directora del Instituto Municipal de la Familia.

El concurso Vincularte en Familia en Querétaro ha crecido en participación desde su primera edición. En 2025, el certamen registró 104 propuestas y premió a tres familias ganadoras durante el Congreso Municipal de las Familias, evento que también celebrará su cuarta edición este año.

Los participantes deben grabar un video donde respondan a la pregunta: ¿qué hace especial a mi familia? La directora precisó que no se busca romantizar la vida familiar, sino identificar las fortalezas reales que hacen única a cada núcleo. "No es como qué la hace bonita, sino qué la hace única", señaló Hernández Pinto.

Entre los criterios de evaluación destacan que el video sea visualmente atractivo e inspirador, que transmita el mensaje con claridad, que aparezcan varios integrantes de la familia y que el contenido demuestre creatividad y originalidad.

Las familias pueden incluir testimonios, números artísticos, canciones, fotografías o cualquier recurso creativo que consideren apropiado.

Premios y registro del concurso Vincularte en Familia

Los premios para los tres primeros lugares serán confirmados próximamente. La directora del Instituto adelantó que entre los reconocimientos habrá una bicicleta rodada 28 y una televisión, mientras que el primer lugar se encuentra en proceso de gestión con patrocinadores.

En la edición 2025, el premio principal superó los 50 mil pesos en valor gracias al apoyo de empresas privadas.

Para inscribirse, las familias deben llenar un formulario de registro disponible a través del Instituto Municipal de la Familia.

Al momento de subir el video, los participantes responderán una pregunta adicional: ¿qué impacto tuvo en tu familia hacer este video? En ediciones anteriores, indicó la funcionaria, esa reflexión generó respuestas profundas e incluso motivó a familias a acercarse a los servicios de consultoría familiar del Instituto.

familiatiempo libreconcurso

