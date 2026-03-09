Querétaro tiene 320 centros de rehabilitación bajo supervisión constante

Comité Mixto reinstalado en enero realiza inspecciones semanales y ha sancionado 25 espacios.

Supervisión de centros de rehabilitación en Querétaro por parte del CECA y el Comité Mixto de inspección

Adolfo Ríos, comisionado del CECA, informó sobre la supervisión de 320 centros de rehabilitación en Querétaro.

Querétaro, 9 de marzo de 2026. — Alrededor de 320 centros de rehabilitación registrados operan en Querétaro bajo un esquema de supervisión semanal que el año pasado derivó en 15 suspensiones y 10 clausuras por incumplimientos en seguridad e infraestructura, informó el comisionado del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA), Adolfo Ríos.

Un Comité Mixto de Supervisión reinstalado en enero realiza inspecciones cada viernes en centros donde existen denuncias o quejas.

El comité está integrado por dependencias con facultades sancionadoras, como Riesgos Sanitarios y Protección Civil, a diferencia del CECA, cuyas atribuciones son de orientación y acompañamiento.

El personal del consejo acude diariamente a los centros para asesorarlos en el cumplimiento de la norma 028, que regula estos espacios. Tan solo el mes pasado se aplicó una suspensión adicional por riesgos detectados por Protección Civil.

"En el CECA nuestras facultades son informativas, nosotros recomendamos y acompañamos", explicó Ríos, quien precisó que las sanciones corresponden a las dependencias integradas al comité.

En cuanto a la capacidad de estos espacios, el comisionado detalló que en promedio albergan cerca de 40 personas, aunque algunos pueden recibir hasta 80 usuarios.

Los principales motivos de sanción están relacionados con condiciones de seguridad e infraestructura que ponen en riesgo a los internos.

Municipios regulan centros de rehabilitación y canalizan infractores en Querétaro

Varios municipios del estado han comenzado a elaborar reglamentos propios para regular los centros de rehabilitación en su demarcación.

Tequisquiapan, San Joaquín y Peñamiller figuran entre los primeros en impulsar estos lineamientos, como parte de una estrategia promovida por la Secretaría de Gobierno para que los 18 ayuntamientos cuenten con normatividad local.

En paralelo, el programa de infractores cívicos con problemas de adicciones ha canalizado a cerca de 405 personas a centros de rehabilitación desde diciembre de 2024.

El esquema se encuentra en proceso de reactivación durante este año, según indicó el comisionado. Las visitas de inspección continuarán cada viernes, mientras que el equipo de supervisión del CECA mantendrá presencia diaria en los centros para acompañar el cumplimiento normativo.

