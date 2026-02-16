Querétaro, 16 de febrero de 2026. — Los cuadernillos de refuerzo en matemáticas, lectoescritura y ciencias elaborados por maestros queretanos se mantienen vigentes en escuelas de educación básica del estado, más de dos años después de su creación como respuesta a las inconsistencias detectadas en los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana.

Durante una conferencia de prensa, el gobierno estatal confirmó que el material complementario sigue en uso y que los contenidos federales continúan bajo revisión permanente.

Los cuadernillos surgieron en agosto de 2023, cuando el gobernador Mauricio Kuri anunció una inversión de 14 millones de pesos para la impresión de 370 mil ejemplares de material didáctico complementario, tras la evaluación de una comisión de expertos integrada por académicos de la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad Autónoma de Querétaro y representantes de la Federación de Instituciones de Educación Superior del estado. El comité concluyó que los libros federales podían utilizarse, pero debían reforzarse en áreas clave.

Entre las inconsistencias documentadas en los libros de la SEP destacaron errores conceptuales en matemáticas, la fecha equivocada del nacimiento de Benito Juárez, un mapa que intercambiaba las ubicaciones de Querétaro y Guanajuato, y fallas en la representación del Sistema Solar.

La propia SEP reconoció al menos 20 errores en el material distribuido para el ciclo 2023-2024. Organizaciones como Mexicanos Primero y académicos del Cinvestav señalaron que los libros presentaban carencias pedagógicas, falta de progresión coherente y contenido insuficiente en ciencias y matemáticas.

Material complementario cubre educación básica pública en Querétaro

Los cuadernillos, coordinados por la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), fueron diseñados para estudiantes de educación básica pública —primaria y secundaria— y abordan también contenidos locales de historia y geografía del estado.

Su uso es complementario a los libros federales, no sustitutivo, y su aplicación queda a criterio de cada plantel conforme a las necesidades detectadas en las evaluaciones diagnósticas.

"Hicimos comisiones de expertos respecto al contenido de los libros de texto", recordó un funcionario del gobierno estatal durante la conferencia. Agregó que los contenidos educativos siempre están sujetos a revisión: "Siempre van a saltar adiciones, siempre van a saltar contenidos que se tienen que estar revisando".

La postura de Querétaro no fue aislada. Entidades como Guanajuato, Chihuahua, Coahuila y Aguascalientes también adoptaron medidas ante los libros de la Nueva Escuela Mexicana, aunque con enfoques distintos: algunas retrasaron la distribución y otras generaron sus propios materiales de apoyo docente.

Querétaro fue de las primeras en distribuir tanto los libros federales como cuadernillos complementarios de forma simultánea.

El tema cobra relevancia este mismo día a nivel nacional, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la salida de Marx Arriaga de la SEP, funcionario responsable de los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana, y reconoció que hubo desacuerdos sobre las modificaciones necesarias al material.

La SEP federal no ha anunciado una fe de erratas integral ni una revisión de contenidos dirigida a subsanar las inconsistencias documentadas desde 2023.