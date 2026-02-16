Querétaro mantiene cuadernillos de refuerzo ante errores en libros de texto federales

Gobierno estatal confirma que material complementario en matemáticas, lectoescritura y ciencias continúa en escuelas de educación básica tras detectar inconsistencias en libros de la Nueva Escuela Mexicana.

Cuadernillos de refuerzo en matemáticas y lectoescritura utilizados en escuelas de educación básica en Querétaro como complemento a libros de texto federales

Los cuadernillos de refuerzo elaborados por maestros queretanos se mantienen vigentes en escuelas de educación básica del estado.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 16, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 16 de febrero de 2026. — Los cuadernillos de refuerzo en matemáticas, lectoescritura y ciencias elaborados por maestros queretanos se mantienen vigentes en escuelas de educación básica del estado, más de dos años después de su creación como respuesta a las inconsistencias detectadas en los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana.

Durante una conferencia de prensa, el gobierno estatal confirmó que el material complementario sigue en uso y que los contenidos federales continúan bajo revisión permanente.

Los cuadernillos surgieron en agosto de 2023, cuando el gobernador Mauricio Kuri anunció una inversión de 14 millones de pesos para la impresión de 370 mil ejemplares de material didáctico complementario, tras la evaluación de una comisión de expertos integrada por académicos de la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad Autónoma de Querétaro y representantes de la Federación de Instituciones de Educación Superior del estado. El comité concluyó que los libros federales podían utilizarse, pero debían reforzarse en áreas clave.

Entre las inconsistencias documentadas en los libros de la SEP destacaron errores conceptuales en matemáticas, la fecha equivocada del nacimiento de Benito Juárez, un mapa que intercambiaba las ubicaciones de Querétaro y Guanajuato, y fallas en la representación del Sistema Solar.

La propia SEP reconoció al menos 20 errores en el material distribuido para el ciclo 2023-2024. Organizaciones como Mexicanos Primero y académicos del Cinvestav señalaron que los libros presentaban carencias pedagógicas, falta de progresión coherente y contenido insuficiente en ciencias y matemáticas.

Material complementario cubre educación básica pública en Querétaro

Los cuadernillos, coordinados por la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), fueron diseñados para estudiantes de educación básica pública —primaria y secundaria— y abordan también contenidos locales de historia y geografía del estado.

Su uso es complementario a los libros federales, no sustitutivo, y su aplicación queda a criterio de cada plantel conforme a las necesidades detectadas en las evaluaciones diagnósticas.

"Hicimos comisiones de expertos respecto al contenido de los libros de texto", recordó un funcionario del gobierno estatal durante la conferencia. Agregó que los contenidos educativos siempre están sujetos a revisión: "Siempre van a saltar adiciones, siempre van a saltar contenidos que se tienen que estar revisando".

La postura de Querétaro no fue aislada. Entidades como Guanajuato, Chihuahua, Coahuila y Aguascalientes también adoptaron medidas ante los libros de la Nueva Escuela Mexicana, aunque con enfoques distintos: algunas retrasaron la distribución y otras generaron sus propios materiales de apoyo docente.

Querétaro fue de las primeras en distribuir tanto los libros federales como cuadernillos complementarios de forma simultánea.

El tema cobra relevancia este mismo día a nivel nacional, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la salida de Marx Arriaga de la SEP, funcionario responsable de los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana, y reconoció que hubo desacuerdos sobre las modificaciones necesarias al material.

La SEP federal no ha anunciado una fe de erratas integral ni una revisión de contenidos dirigida a subsanar las inconsistencias documentadas desde 2023.

gobiernoeducacionusebeq

Reciente

Avenida Bernardo Quintana en Querétaro donde se proyectaba Bicivía recreativa pausada por municipio.
Querétaro

Municipio pausa Bicivía recreativa en Bernardo Quintana en Querétaro

Felifer Macías prioriza seguridad vial con cruces seguros para ciclistas y peatones sobre nuevos proyectos recreativos

Nuevo parque público en colonia Palmares delegación Epigmenio González Querétaro con trotapista y área de calistenia
Editorial

5.9 mdp para nuevo parque en colonia Palmares de Querétaro

Municipio entrega espacio deportivo y recreativo que beneficia a más de 2 mil 200 habitantes en Epigmenio González.

Silvia Amaya Llano rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro informa resultados de auditoría federal a la UAQ
Querétaro

UAQ supera auditoría federal sin observaciones resarcitorias ni penales

Silvia Amaya Llano asegura que la institución fortalece sus procesos de transparencia y rendición de cuentas.

Ex Hacienda Cerro Gordo centro de atención municipal en zona oriente de San Juan del Río Querétaro
San Juan del Río

Ex Hacienda Cerro Gordo atiende a más de 15 mil personas en San Juan del Río

Centro de atención municipal en zona oriente concentra servicios de registro civil, desarrollo social y finanzas.