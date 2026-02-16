90 acciones conjuntas de seguridad respaldan labor militar en Corregidora

Municipio entrega reconocimientos tras 60 operativos en 2025 y 30 acciones de colaboración en 2026.

Ceremonia de reconocimiento a Guardia Nacional y 17ª Zona Militar por acciones conjuntas de seguridad en Corregidora Querétaro

Chepe Guerrero, presidente municipal de Corregidora, entrega reconocimiento al general Lira Hernández durante la ceremonia de Honores a la Bandera.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 16, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Corregidora, 16 de febrero de 2026. —Un total de 90 acciones conjuntas de seguridad entre el municipio, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional respaldan la coordinación que Corregidora reconoció este domingo a ambas instituciones.

De ese total, 60 corresponden a operativos coordinados realizados durante 2025 y 30 a acciones de colaboración interinstitucional ejecutadas en lo que va de 2026, enfocadas en patrullajes conjuntos, vigilancia estratégica y apoyo en eventos de alto flujo.

Desde el inicio de la actual administración municipal, la colaboración con fuerzas federales ha sido parte central de la estrategia de seguridad pública en Corregidora.

Sin embargo, hasta el momento el municipio no detalló cifras específicas de reducción delictiva, detenciones o aseguramientos atribuibles a estos operativos.

El presidente municipal, Chepe Guerrero, encabezó la ceremonia de entrega de reconocimientos durante los Honores a la Bandera. Recibieron las distinciones el general de brigada José Guillermo Lira Hernández, comandante de la Décimo Séptima Zona Militar, y el coronel Jesús Vázquez Flores, coordinador policial de la Guardia Nacional en Querétaro, quien acudió en representación del coordinador estatal, el general de brigada Alfredo Salgado Vargas.

Guerrero señaló que reconocer a ambas instituciones es también valorar el compromiso de quienes sirven al país, y que la ceremonia fortalece la unidad entre sociedad y gobierno.

Patrullajes y vigilancia estratégica en Corregidora

El secretario de Seguridad Pública Municipal, Ángel Rangel Nieves, precisó que las acciones conjuntas han incluido patrullajes coordinados y vigilancia en zonas estratégicas de la demarcación.

A su juicio, los resultados representan "un mensaje claro" de que la seguridad se construye con colaboración.

En las acciones conjuntas, las competencias se distribuyen entre el municipio —responsable de la prevención del delito y la proximidad social— y las fuerzas federales, que aportan capacidad operativa y presencia disuasiva en territorio municipal.

Rangel Nieves detalló que esta coordinación ha permitido fortalecer las capacidades institucionales locales.

Al evento asistieron también Juan Martín Granados Torres, asesor en políticas públicas en el estado; María Guadalupe Delgado Rojo, directora de la Escuela Secundaria Quetzalcóatl, y el secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, Juan Luis Ferrusca Ortiz.

