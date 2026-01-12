Corregidora, 12 de enero de 2026. — La Secretaría de Movilidad de Corregidora instaló un Centro de Comando y Control (C2) para monitorear vía GPS las 12 unidades del programa Transporte Escolar Gratuito, que traslada a estudiantes de secundaria, bachillerato y universidad de 31 colonias y comunidades hacia 10 planteles educativos.
La medida fortalece la seguridad de los trayectos y brinda tranquilidad a las familias durante el regreso a clases, informó el secretario David Sánchez Padilla.
El programa beneficia a estudiantes de cuatro secundarias, cinco bachilleratos y la Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC), evitando la deserción escolar y apoyando la economía familiar.
Las unidades cuentan con un sistema de credenciales personalizadas: al abordar y descender, los estudiantes escanean su identificación y los padres reciben una notificación en tiempo real vía WhatsApp o SMS, precisó el funcionario. Esta tecnología refuerza el programa de movilidad escolar del municipio.
Cámaras conectadas al C4 de Seguridad
El Centro de Comando opera desde el ciclo escolar pasado con cámaras al interior de las unidades conectadas al C4 de la Secretaría de Seguridad Pública de Corregidora.
Tanto los operadores como el personal monitorista y administrativo han sido capacitados en protocolos de atención ante emergencias y en derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, detalló Sánchez Padilla.
"Por instrucción del alcalde Chepe Guerrero, buscamos prevenir la deserción escolar", explicó el secretario municipal. El programa garantiza traslados cortos y seguros hacia planteles como el COBAQ 19 en Bravo, el CBTis 118 en El Pueblito y la Preparatoria UAQ en Charco Blanco, entre otros, priorizando colonias y comunidades con menor acceso a transporte público en Corregidora.