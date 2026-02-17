Arranca primera etapa del POA 2026 en Corregidora

Municipio beneficiará a 90 mil personas en 16 colonias con vialidades, drenaje pluvial, espacios recreativos e intervenciones educativas.

Presentación del Programa de Obra Anual POA 2026 del municipio de Corregidora, Querétaro, con 17 proyectos y 60 millones de pesos de inversión inicial en infraestructura urbana

El presidente municipal Chepe Guerrero señaló que la administración prioriza obras sociales en zonas sin atención previa, ante la reducción de recursos federales en los últimos años.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Feb 17, 2026
Thelma Herrera
See Full Bio

Corregidora, 17 de febrero de 2026. —Cerca de 90 mil habitantes de al menos 16 colonias y comunidades de Corregidora serán beneficiados con la primera etapa del Programa de Obra Anual (POA) 2026, que contempla 17 proyectos con una inversión inicial de 60 millones de pesos destinados a rehabilitación de vialidades, infraestructura hidráulica, espacios recreativos y mejoras en planteles educativos.

El arranque del programa suma el esfuerzo municipal a una administración que acumula ya 89 obras públicas en 2026 en Corregidora y periodos anteriores, con más de 440 millones de pesos ejercidos desde el inicio de la gestión.

El municipio cerró 2025 con un balance significativamente mayor al planificado: arrancó ese año con 20 obras programadas por 60 millones de pesos y concluyó con 72 proyectos y una inversión cercana a los 380 millones, gracias a gestiones adicionales y recursos obtenidos en coordinación con el Gobierno del Estado.

Ese antecedente marca el punto de partida del POA 2026, que el municipio presentó este lunes como la primera de varias etapas previstas para el año.

La secretaria de Obras Públicas, Viridiana Nava, detalló que las colonias incluidas en esta primera etapa abarcan zonas como Vista Hermosa, Balvanera, Candiles, Santa Fe, Tejeda, Paraíso, Bosques de Viena, Charco Blanco y Presa de Bravo, entre otras.

Nava informó que el programa se estructura en cuatro rubros principales: urbanización y mantenimiento vial en colonias de Corregidora con siete obras por alrededor de 18 millones de pesos, infraestructura básica con casi 29.5 millones, obras recreativas y sociales por 11.4 millones, y mejoras educativas por aproximadamente 2.5 millones.

Drenaje pluvial, parque industrial y preescolares concentran la inversión básica

Entre los proyectos de mayor alcance figura la segunda etapa de la red de drenaje pluvial en Lomas de Balvanera, con la que el municipio busca alcanzar la cobertura total de esa colonia en este servicio.

También se contempla la sustitución de redes de drenaje sanitario y agua potable en el centro municipal, obras que atienden infraestructura con años de antigüedad.

En vialidades, los trabajos cubrirán la calle Rosas en Charco Blanco, calles principales en Lomas de Balvanera, el tramo de Paseo de Ámsterdam y la colonia Lomas de Santa Cruz, donde se construirá pavimento con empedrado y mortero.

Destaca también la rehabilitación del acceso al Parque Industrial Balvanera, donde empresarios aportaron un donativo cercano a dos millones de pesos para mejorar las condiciones de movilidad peatonal y vehicular en una zona con alto tránsito de trabajadores y transporte pesado.

El esquema combina recursos públicos municipales con participación privada para atender una demanda de infraestructura con impacto directo en la actividad económica de la zona.

En infraestructura social, los 11.4 millones de pesos financiarán techumbres en unidades deportivas, construcción de parques públicos en colonias de Corregidora y rehabilitación de áreas verdes en Las Torres, Bosques de Viena, Paraíso y Misión de San Carlos.

En el ámbito educativo, el municipio intervendrá preescolares operados por CONAFE en comunidades con matrícula reducida pero condiciones de infraestructura limitadas, con una asignación de 2.5 millones de pesos.

¿Cómo garantiza Corregidora que las obras lleguen a zonas sin atención previa?

El presidente municipal Chepe Guerrero subrayó que la administración prioriza proyectos con enfoque social por encima de obras de carácter ornamental o monumental, con especial atención a zonas que no habían recibido intervención durante años.

Guerrero también señaló un obstáculo recurrente: la falta de certeza jurídica en colonias y asentamientos donde calles o áreas verdes aún no han sido formalmente entregadas al municipio, lo que limita la ejecución legal de obra pública en algunos sectores.

Ante la reducción de participaciones federales registrada en los últimos años, el alcalde indicó que los municipios han tenido que maximizar el gasto público y desarrollar esquemas creativos de gestión para mantener el ritmo de inversión en infraestructura.

El POA 2026 tendrá etapas adicionales conforme avance el ejercicio fiscal, según informó el gobierno municipal.

gobiernoindustriaempresaschepe guerrero

Reciente

Escuela de educación media superior beneficiada con inversión en escuelas de Querétaro del programa de intervención educativa estatal
Querétaro

Querétaro invierte más de 100 mdp en escuelas tras retiro de apoyos federales

Gobierno estatal beneficia al 100% de CETis, Conalep y universidades estatales con programa de intervención educativa.

Diputada Teresita Calzada Rovirosa durante presentación de iniciativa de uniforme neutro en escuelas públicas y privadas del Estado de Querétaro
Legislatura

Proponen uniformes neutros en escuelas de Querétaro para 547 mil estudiantes

Diputada Calzada Rovirosa propone Artículo 29 Bis que prohíbe condicionar asistencia escolar por vestimenta o apariencia física.

Diputada Claudia Díaz Gayou acompañada de legisladores del PT durante anuncio de iniciativa de reforma al Poder Judicial del Estado de Querétaro
Política

Diputada del PT presenta reforma judicial armonizada con Constitución federal en Querétaro

Díaz Gayou acusa que iniciativa del Ejecutivo introduce ambigüedades y busca control del órgano de administración judicial.

Inspector municipal del municipio de Querétaro realizando supervisión de comercio en vía pública, en el marco del plan de refuerzo de plantilla anunciado para 2026
Querétaro

Municipio de Querétaro planea sumar 30% más inspectores ante desgaste del área

Secretaría de Gobierno reconoce rotación constante en el área y anuncia capacitación para manejo de conflictos.