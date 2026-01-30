Tequisquiapan combate cuatro incendios de pastizal en un día

Bomberos Voluntarios atienden emergencias en El Cerrito, Santa Fe, El Sauz y carretera estatal 200.

Bomberos voluntarios de Tequisquiapan combaten incendio de pastizal en zona rural del municipio queretano

Elementos de Bomberos Voluntarios realizan labores de sofocación en pastizal de Tequisquiapan.

Foto: Bomberos Tequisquiapan.
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 30, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Tequisquiapan, 30 de enero de 2026.- Bomberos Voluntarios de Tequisquiapan atendieron cuatro incendios de pastizal y parcela durante las últimas horas en distintos puntos del municipio, con una afectación total que supera los 32 mil metros cuadrados.

Las emergencias se registraron en Ejido El Cerrito, colonia Santa Fe (La Calera), comunidad de El Sauz y sobre la carretera estatal 200, sin que se reportaran daños a viviendas ni afectaciones a la fauna local.

La temporada de estiaje en Querétaro incrementa el riesgo de incendios forestales y de pastizal en zonas rurales, situación que mantiene en alerta a los cuerpos de emergencia. Durante enero, las condiciones de sequía y los vientos han propiciado la propagación de fuego en áreas agrícolas y de vegetación seca en varios municipios de la entidad.

El incendio de mayor extensión ocurrió en Ejido El Cerrito, donde las llamas consumieron aproximadamente 12 mil metros cuadrados de parcela y pastizal. La unidad L-22 acudió al lugar con tres elementos, quienes lograron controlar el siniestro antes de que se extendiera a terrenos colindantes.

Incendios de pastizal en Tequisquiapan suman 32 mil m² de afectación

En la colonia Santa Fe, conocida como La Calera, otro incendio afectó cerca de 10 mil metros cuadrados de pastizal. El cuerpo de bomberos voluntarios desplegó una unidad con tres elementos que sofocaron las llamas, descartando daños a construcciones habitacionales cercanas. De manera simultánea, en la comunidad de El Sauz se registró un siniestro de características similares, con afectación de 10 mil metros cuadrados de vegetación.

El cuarto incendio se presentó sobre la carretera estatal 200, a la altura del kilómetro 58+500, donde montículos de composta comenzaron a arder. Los bomberos realizaron labores de sofocación y enfriamiento del material orgánico, eliminando el riesgo de propagación o reignición hacia zonas aledañas.

Las autoridades de Protección Civil de Tequisquiapan reiteraron el llamado a la población para evitar quemas agrícolas y de basura durante la temporada de estiaje. Cualquier columna de humo o conato de incendio debe reportarse de inmediato a los números de emergencia para garantizar una atención oportuna que evite afectaciones mayores.

seguridad incendio sucesos

Reciente

Sesión de Cabildo en San Juan del Río donde regidores aprobaron el programa de salud pública 2024-2027 y el plan de auditoría 2026
San Juan del Río

San Juan del Río aprueba programa de salud pública y auditoría 2026

Cabildo autoriza cambio de uso de suelo y valida instrumentos de salud y fiscalización

Mesa de trabajo del Sistema de Participación Ciudadana en San Juan del Río con el alcalde Roberto Cabrera Valencia y funcionarios municipales
San Juan del Río

Alcalde Roberto Cabrera anuncia 6 mdp para proyectos ciudadanos en SJR

Alcalde anuncia presupuesto dividido entre acciones municipales y propuestas vecinales.

Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y policías realizan patrullaje coordinado en caminos de la Sierra Gorda de Querétaro durante operativo de seguridad en zonas limítrofes
Editorial

Querétaro refuerza seguridad en Sierra Gorda con operativo conjunto

Ejército Mexicano, Guardia Nacional y corporaciones estatales y municipales amplían vigilancia en zonas limítrofes de la región serrana.

Empresario revisa plataforma SAT para presentar Declaración Anual empresas 2025 con información precargada de pagos provisionales
Noticias

Empresas tienen hasta el 31 de marzo para Declaración Anual 2025

SAT precarga información de pagos provisionales y retenciones para agilizar cumplimiento fiscal de personas morales.