Tequisquiapan, 30 de enero de 2026.- Bomberos Voluntarios de Tequisquiapan atendieron cuatro incendios de pastizal y parcela durante las últimas horas en distintos puntos del municipio, con una afectación total que supera los 32 mil metros cuadrados.
Las emergencias se registraron en Ejido El Cerrito, colonia Santa Fe (La Calera), comunidad de El Sauz y sobre la carretera estatal 200, sin que se reportaran daños a viviendas ni afectaciones a la fauna local.
La temporada de estiaje en Querétaro incrementa el riesgo de incendios forestales y de pastizal en zonas rurales, situación que mantiene en alerta a los cuerpos de emergencia. Durante enero, las condiciones de sequía y los vientos han propiciado la propagación de fuego en áreas agrícolas y de vegetación seca en varios municipios de la entidad.
El incendio de mayor extensión ocurrió en Ejido El Cerrito, donde las llamas consumieron aproximadamente 12 mil metros cuadrados de parcela y pastizal. La unidad L-22 acudió al lugar con tres elementos, quienes lograron controlar el siniestro antes de que se extendiera a terrenos colindantes.
En la colonia Santa Fe, conocida como La Calera, otro incendio afectó cerca de 10 mil metros cuadrados de pastizal. El cuerpo de bomberos voluntarios desplegó una unidad con tres elementos que sofocaron las llamas, descartando daños a construcciones habitacionales cercanas. De manera simultánea, en la comunidad de El Sauz se registró un siniestro de características similares, con afectación de 10 mil metros cuadrados de vegetación.
El cuarto incendio se presentó sobre la carretera estatal 200, a la altura del kilómetro 58+500, donde montículos de composta comenzaron a arder. Los bomberos realizaron labores de sofocación y enfriamiento del material orgánico, eliminando el riesgo de propagación o reignición hacia zonas aledañas.
Las autoridades de Protección Civil de Tequisquiapan reiteraron el llamado a la población para evitar quemas agrícolas y de basura durante la temporada de estiaje. Cualquier columna de humo o conato de incendio debe reportarse de inmediato a los números de emergencia para garantizar una atención oportuna que evite afectaciones mayores.