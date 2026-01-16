IMSS recibe predio para hospital en Tequisquiapan: Magaña

El presidente municipal Héctor Magaña informó que el trámite de regularización del predio ejidal concluyó y el Instituto ya puede iniciar estudios técnicos de factibilidad.

Presidente municipal Héctor Magaña Rentería anuncia entrega formal de predio para hospital del IMSS en Tequisquiapan.

Thelma Herrera
Ene 16, 2026
Thelma Herrera
Tequisquiapan, 16 de enero de 2026. — El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya cuenta formalmente con el predio donde se proyecta la construcción de un hospital en Tequisquiapan, lo que representa un avance fundamental para este proyecto de salud largamente esperado por la población de Tequisquiapan y municipios cercanos, informó el presidente municipal Héctor Magaña Rentería.

El alcalde explicó que el terreno era de propiedad ejidal, por lo que fue necesario realizar un proceso legal ante el Registro Nacional Agrario para concretar su regularización y posterior entrega al IMSS.

El trámite concluyó exitosamente, lo que permite avanzar a la siguiente etapa del proyecto, precisó el funcionario.

Una vez que el predio quedó en manos del Instituto, corresponde ahora al IMSS realizar estudios técnicos y de factibilidad, así como definir los tiempos para el arranque de la obra y el desarrollo del proyecto ejecutivo del hospital.

"Este proyecto fortalece la infraestructura de salud y mejora el acceso a servicios médicos para la población", aseguró Magaña Rentería.

El edil destacó que, como parte de los requerimientos del IMSS, se solicitó al municipio la urbanización de la zona para garantizar condiciones adecuadas de acceso, movilidad y atención de pacientes una vez que el hospital entre en operación.

El gobierno municipal asumirá los trabajos necesarios para adecuar la infraestructura urbana, incluyendo vialidades y servicios, detalló.

El presidente municipal subrayó que la urbanización del entorno será funcional y segura tanto para usuarios como para personal médico, lo que beneficia directamente a familias de Tequisquiapan y la región. El proyecto representa un avance importante en materia de salud pública para la demarcación.

