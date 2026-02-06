Tequisquiapan, 6 de febrero de 2026. —La cuarta edición de la Expo La Niña y la Ciencia 2026 se realizará este domingo 8 de febrero en el Centro Cultural Gloria Michaus, con entrada gratuita y un programa que incluye talleres, proyectos científicos elaborados por niñas y adolescentes, y un mensaje en video de Aidyl González, científica puertorriqueña embajadora de la NASA.

El evento, organizado por Movimiento Semilla, busca acercar las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) a la comunidad de Tequisquiapan.

La expo se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. En su edición anterior, el encuentro reunió a cerca de 800 asistentes, entre ellos más de 234 niñas y niños y 105 adolescentes, lo que lo consolidó como una de las actividades de divulgación científica más relevantes en la agenda cultural del municipio.

Los talleres serán impartidos por académicas e investigadoras del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) de los campus Querétaro y San Juan del Río.

Las actividades están dirigidas a niñas y niños de todas las edades y se desarrollarán de 11:00 a 16:00 horas.

"Queremos acercar la ciencia, la tecnología y el pensamiento crítico a las niñas, despertando su curiosidad y fortaleciendo su confianza", aseguró Claudia Verónica Vértiz García, representante de Movimiento Semilla, una iniciativa local independiente enfocada en la gestión de proyectos culturales para la comunidad de Tequisquiapan.

Proyectos y actividades en la Expo La Niña y la Ciencia en Tequisquiapan

Entre los proyectos educativos que participarán en esta edición destacan Robotkids, el Planetario "Dr. José Hernández Moreno", Smarty Labs Querétaro, NDÖNÍ, el Museo del Cerebro —itinerante e interactivo—, Bomberos Voluntarios de Tequisquiapan, Vive La Bio y Mar de Preguntas, además de diversos centros educativos y colectivos de divulgación científica.

La Expo La Niña y la Ciencia 2026 también contará con la presentación de proyectos científicos desarrollados por niñas y adolescentes de la región, quienes mostrarán sus trabajos al público asistente.

La intención, según la organización, es que las participantes se reconozcan como protagonistas del quehacer científico desde edades tempranas.

La actividad es gratuita y abierta a todo público. El Centro Cultural Gloria Michaus se ubica en la zona centro de Tequisquiapan. Movimiento Semilla invitó a familias de municipios cercanos a sumarse a la jornada, pensada como una experiencia educativa y de convivencia comunitaria.