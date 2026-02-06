Llevan educación ambiental a niños de Estancia de Bordos, San Juan del Río

Martin García Chavero
San Juan del Río, 6 de febrero de 2026. — Alumnos de la Escuela Primaria Rural Narciso Mendoza, en la comunidad de Estancia de Bordos, participaron en una conferencia ecológica impartida por la Dirección de Ecología y Medio Ambiente de San Juan del Río.

La actividad tuvo como objetivo acercar a niñas y niños al conocimiento sobre el cuidado del entorno natural y fomentar prácticas responsables con el medio ambiente desde edades tempranas.

La comunidad de Estancia de Bordos, ubicada en la zona rural del municipio, enfrenta retos ambientales asociados al manejo de residuos y al uso responsable del agua, lo que hace relevante este tipo de intervenciones educativas.

La dependencia municipal no precisó el número exacto de alumnos que asistieron a la conferencia ecológica en Estancia de Bordos.

Durante la jornada, personal de la autoridad ambiental abordó temas relacionados con la importancia de respetar la naturaleza y adoptar hábitos que contribuyan a la preservación de los recursos naturales.

Los estudiantes conocieron de manera didáctica cómo sus acciones cotidianas impactan el entorno y recibieron orientación sobre separación de residuos y cuidado del agua en San Juan del Río.

La dependencia ha llevado este tipo de actividades a diversas escuelas del municipio como parte de una estrategia que busca sembrar conciencia ambiental entre la población infantil.

Con estas conferencias, la autoridad municipal apunta a que las nuevas generaciones adopten una relación más responsable con su entorno en comunidades rurales de San Juan del Río.

Las actividades de educación ambiental continuarán en otras localidades del municipio durante las próximas semanas, según informó la dirección.

