La izquierda en México tiene una extraña empatía por los depredadores sexuales; ejemplos abundan: Salgado Macedonio, Cuauhtémoc Blanco, Naasón Joaquín García, al cual hasta homenajearon en Bellas Artes, entre otros. Por lo que no me resulta extraño que un joven estudiante de Ciencias Políticas, cercano al grupo de Gilberto Herrera y colaborador de "Tribuna", decidiera proteger a un "violador" ante la cumplimentación de una orden de aprehensión por parte de la Policía Estatal. ¿Acaso desconoce la lucha de sus compañeras de la UAQ? Pues igual que aquellos que se indignan por pintas pero no por feminicidios, revictimiza a una mujer además de preferir inventar un "abuso policial" del gobierno panista que ser solidario. Los colectivos que tomaron carriles en 5 de Febrero y en avenida Universidad, ¿coinciden en una narrativa de odio? Mientras que Gilberto Herrera busca, por un lado, desestabilizar a la rectora Silvia Amaya en su reelección, ponerla en curso de colisión con Gobierno del Estado, mientras busca posicionar una opción que le permita seguir manteniendo una pandilla de fósiles como Agustín Escóbar.
Desde la época de Gilberto Herrera, hablar de la Universidad es un tabú, totalmente prohibido, tanto como hablar del elefante en la habitación. Se acusa, por ejemplo, a los elementos de Iovan Pérez (POESQRO), pero sin aportar nada más que una abstracta defensa de la libertad de prensa, cuando #TVUAQ cobardemente se niega a permitir un derecho de réplica y se omite que Tribuna, olvídese de ser un panfleto ideológico, ni capacita a sus reporteros y colaboradores en los protocolos de prensa, además de que tampoco los acredita y les da una credencial con la cual identificarse. El joven periodista de Ciencias Políticas no siguió protocolos que no le enseñaron y menos conocía; su ignorancia en el "periodismo" le hizo cometer un delito por el cual no debió ser mandado al Juzgado Cívico, donde le violaron sus derechos humanos, borrando sus videos del celular, sino a la Fiscalía del Estado, donde hubiera sido interesante saber cómo justifica interferir una detención de un presunto criminal sexual. Asimismo, los vándalos que le dieron su apoyo, afectando la circulación en 5 de Febrero y en Universidad, por supuesto que deberían tener responsabilidades.
Hace casi un cuarto de siglo, decía un eslogan "Radio Universidad, una puerta abierta al mundo", lo que comentaba con sorna mi compadrito, el "Crazy" líder de Psicología: "Y cerrada a los estudiantes". Hoy TV UAQ y Radio UAQ siguen vendadas a los estudiantes; por si fuera poco, se han convertido en los púlpitos ideológicos de resentidos sociales y profesionales mediocres. Y aclaro, no tenga dudas, lo digo por Agustín Escóbar, mismo que debería jubilarse porque ya solo roba oxígeno en el Cerro de las Campanas, mientras de forma mediocre trata de desviar la atención de lo principal: su amigo Gilberto Herrera y muchos de sus cómplices tienen una cita en el Reclusorio Norte este jueves, para platicar abiertamente del saqueo que sufrió la Universidad. ¿Pos de dónde cree usted que el otro Querétaro tenga más propiedades que la sábila? Porque ese sombrerito no despista a nadie de que sea en realidad todo un latifundista. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción biológica, pero ser joven y defender a un violador es una contradicción que no tiene progenitora; recuérdenlo en el próximo tendedero.
Mientras que el chico Tec y diputado federal de Morena, Gilberto Herrera, sabe que con sus canicas, incluso sumadas a las de Santiago Nieto, nomás no les alcanzan para colocar hoy una figura que le compita a la rectora Silvia Amaya en su reelección, por lo que ahora solo le queda tratar de desestabilizar el segundo piso en Rectoría y a la Universidad de forma artificial, cosa rara porque es mi codo, y si no, pregunten a Iván Favela: ya sacó la billetera, porque ahora busca comprar entre los estudiantes despistados carne de cañón para hacer manifestaciones al interior de la Universidad, como las que hizo junto al porro regidor este fin de semana frente al "Rhino" y avenida Universidad. Mientras que Silvia Amaya no debería dejar pasar la ocasión para hacer un exorcismo de lo que haya contaminado Herrera: tres facultades y varios puestos administrativos que solamente se dedican a pegar a la institución desde adentro. Mire, nomás no lo diga, los delitos no prescriben y el fuero se acaba; la cercanía del exrector hacia Santiago Nieto no es gratuita, los votos de Derecho y los que aún tiene en Ingeniería son vitales, por lo que buscar al director del IMPI para que no le pegue fuerte el sol es olán con maña. Lo que no sabe es que el de la boda fastuosa en Guatemala no suele cometer los mismos errores, aunque sí, en honor a la verdad, suele tropezar con las mismas piedras.
Este jueves viene la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, a conmemorar en el Teatro de la República un aniversario más de la Carta de Querétaro junto a la República reunida en pleno. Pero a diferencia del año pasado, ahora está claro que será una sesión solemne; quienes busquen tomarse una foto o hacer desayunos corren el riesgo de salir regañados, por lo que la pasarela tendrá menos brillo y será más austera. Sin embargo, estarán los que tienen que estar: Ricardo Astudillo, Luis Humberto Fernández, Bety Robles y Santiago Nieto. Gilberto a lo mejor está ocupado en el Reclusorio Norte, aunque es probable que se escude en su fuero y no acuda al requerimiento de la Fiscalía General de la República. Por el lado del PAN, el gobernador Mauricio Kuri tiene un magnífico escenario y una magnífica oportunidad para "placear" sus garnachas; al evento casi es un hecho que estén presentes sus principales garnachas: Chepe Guerrero, presidente de Corregidora; el "Niño Gobernador" Felifer Macías, además de su secretario de Desarrollo Social, Luis Nava.
Si hablamos de "chambelanes", por la Cuarta Transformación solamente Astudillo llega cuerpeado por Manuel Velasco y los gobernantes de Chiapas y San Luis Potosí. Mientras que Felifer lo hará con el respaldo del exgobernador Pepe Calzada y las comitivas de Aguascalientes y Chihuahua; Nava lo hará con el nada discreto respaldo de Pancho Domínguez. Mientras que en MC los gobernadores de Jalisco y Nuevo León pocas cartas conocen, salvo quizá Tere Calzada, mientras que pocos priistas recordarán al señor sin "H". Faltaría el otrora partidazo, pero los conocidos que Alito puso en las dirigencias, cargos y candidaturas ya no están en el PRI; los PP boys, en el mejor de los casos, cobran en la nómina de Kuri; los otros solamente sirven para la estadística de proyectos políticos fallidos armados en generosos viñedos, acompañados por notarios no tan generosos. Abi brilla sola, pero el problema del tricolor es aspirar a otra posición que no sea una pluri; tendrán que mandar una candidatura sin Acción Nacional, como René Mejía o Mario Calzada.
En Morena, el choque de la antipolítica con la facción que sí hace política es cada vez más notorio. Para muestra, veamos el eventito con minúsculas en defensa de la soberanía en la Alameda Hidalgo, donde se demostró que más que pensar en el 20/27, la dirigencia del partido guinda no tiene más ojos que en repetir el 20/21, pues ganan con las derrotas; operaron en contra del "Burrito", de "Chema" y de cuanto personaje pudiera tener la mínima posibilidad de triunfo. La mala noticia es que el tema de los segmentos de votación y la imposibilidad en Morena de buscar reelección, cosa que no sanciona la ley electoral, los coloca en la disyuntiva de ser competitivos o seguir las reglas; el fin del nepotismo impediría, por ejemplo, que las hermanas Benítez Estrada vuelvan a estar en los congresos federales y estatales, pero un oportuno amparo puede lograrlo. Morena mala juega con la antipolítica, donde todo es bueno mientras no me perjudique; mientras tanto, las patadas bajo la mesa están a la orden del día. Quizá olvidan que Andrés ya fue y ahora la presidenta tiene otras prioridades, como andar levantando los excesos del obradorato.
PD. Hoy se inaugura la prepa de la UAQ en Cadereyta y sobra decir que Astrid Ortega tuvo un papel destacado para lograr este proyecto. Al pan, pan; y al vino, vino.
Colosenses 4:2
Dedíquense a la oración: perseveren en ella con agradecimiento.