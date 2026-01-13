Querétaro, 13 de enero de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González exhortó al Partido Acción Nacional a buscar unidad y establecer reglas claras para seleccionar a los mejores perfiles rumbo a las elecciones de 2026, cuando se elegirán gobernador, presidencias municipales, regidurías y diputaciones federales en Querétaro.
El mandatario confió en que el partido estatal adapte las directrices nacionales para garantizar competitividad en todos los cargos en disputa.
Kuri González señaló que el PAN en Querétaro cuenta con un partido local sumamente competitivo, por lo que la única petición que hace es que todos los aspirantes sean generosos y busquen la unidad para mantener la fortaleza del blanquiazul en la entidad.
Destacó que el partido ha sido exitoso históricamente cuando ha logrado cohesión entre sus militantes.
"El partido tendrá que buscar las mejores mujeres y hombres con el mejor perfil para todos y cada uno de los puestos. Lo único que le pediría a mi partido es que busque la unidad entre todos y que todos sean generosos para poder ser más competitivos", expresó Mauricio Kuri González.
El mandatario aclaró que su papel se limita a ofrecer resultados, mantener la paz y buscar la unidad dentro del partido, pero que no le corresponde intervenir en las decisiones internas sobre candidaturas.
Enfatizó que respeta los procesos democráticos del PAN y confía en que la dirigencia estatal sabrá conducir el proceso con transparencia.
Kuri González explicó que los funcionarios de su gobierno interesados en buscar alguna candidatura deberán separarse de sus cargos seis meses antes de la elección, de acuerdo con lo que establece la ley electoral.
Sin embargo, llamó a cada funcionario a aprovechar su carril institucional para hacer buen trabajo, ya que esa es la mejor forma de construir capital político.
"Cada quien tiene un carril y sobre ese carril sabrán hasta dónde sacan provecho, siempre y cuando no olviden que su primer trabajo es la concentración en su trabajo. La mejor forma de hacer campaña es hacer un buen trabajo", sostuvo el gobernador Mauricio Kuri González.
El mandatario adelantó que en los próximos días el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, presentará los lineamientos oficiales para los procesos de selección de candidatos en todo el país, los cuales deberán ser adaptados por el partido estatal de acuerdo con las particularidades de Querétaro.