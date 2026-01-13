Kuri pide al PAN unidad y mejores perfiles para elecciones 2026

El gobernador exhortó al partido buscar reglas claras para seleccionar candidatos a gobernador, presidencias municipales y diputaciones en Querétaro.

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, durante conferencia en la que abordó el proceso electoral.

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, durante conferencia en la que abordó el proceso electoral.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 13, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 13 de enero de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González exhortó al Partido Acción Nacional a buscar unidad y establecer reglas claras para seleccionar a los mejores perfiles rumbo a las elecciones de 2026, cuando se elegirán gobernador, presidencias municipales, regidurías y diputaciones federales en Querétaro.

El mandatario confió en que el partido estatal adapte las directrices nacionales para garantizar competitividad en todos los cargos en disputa.

Kuri González señaló que el PAN en Querétaro cuenta con un partido local sumamente competitivo, por lo que la única petición que hace es que todos los aspirantes sean generosos y busquen la unidad para mantener la fortaleza del blanquiazul en la entidad.

Destacó que el partido ha sido exitoso históricamente cuando ha logrado cohesión entre sus militantes.

"El partido tendrá que buscar las mejores mujeres y hombres con el mejor perfil para todos y cada uno de los puestos. Lo único que le pediría a mi partido es que busque la unidad entre todos y que todos sean generosos para poder ser más competitivos", expresó Mauricio Kuri González.

El mandatario aclaró que su papel se limita a ofrecer resultados, mantener la paz y buscar la unidad dentro del partido, pero que no le corresponde intervenir en las decisiones internas sobre candidaturas.

Enfatizó que respeta los procesos democráticos del PAN y confía en que la dirigencia estatal sabrá conducir el proceso con transparencia.

Kuri González explicó que los funcionarios de su gobierno interesados en buscar alguna candidatura deberán separarse de sus cargos seis meses antes de la elección, de acuerdo con lo que establece la ley electoral.

Sin embargo, llamó a cada funcionario a aprovechar su carril institucional para hacer buen trabajo, ya que esa es la mejor forma de construir capital político.

"Cada quien tiene un carril y sobre ese carril sabrán hasta dónde sacan provecho, siempre y cuando no olviden que su primer trabajo es la concentración en su trabajo. La mejor forma de hacer campaña es hacer un buen trabajo", sostuvo el gobernador Mauricio Kuri González.

El mandatario adelantó que en los próximos días el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, presentará los lineamientos oficiales para los procesos de selección de candidatos en todo el país, los cuales deberán ser adaptados por el partido estatal de acuerdo con las particularidades de Querétaro.

gobiernopoliticapanelecciones

Reciente

Sistema de videovigilancia CAE 9-1-1 permite detención de sospechoso de robo en avenida Corregidora Querétaro.
Querétaro capital

Detienen a hombre por robo a vehículo en Querétaro

El sistema de videovigilancia del CAE 9-1-1 permitió rastrear al sujeto desde el momento del robo hasta su captura en avenida Universidad con la maleta sustraída.

La Fiscalía obtuvo prisión preventiva justificada para garantizar que el proceso penal continúe sin riesgo de fuga del imputado reincidente.
Querétaro capital

Vinculan a proceso a reincidente por robo en tienda de Juriquilla

La Fiscalía obtuvo prisión preventiva justificada contra el imputado, quien registra antecedentes por dos robos previos a establecimientos comerciales en Querétaro.

Elementos federales ejecutaron cateos simultáneos en la colonia Valle Gómez como parte del operativo contra el Tren de Aragua.
México

Caen seis operadores del Tren de Aragua en operativo federal en CDMX

Las autoridades aseguraron droga, armas y evidencia documental que vincula a los detenidos con extorsión y explotación sexual en Venustiano Carranza e Iztapalapa.

Familiares de Erick Elías exigen justicia y esclarecimiento de los hechos ocurridos durante el operativo de la FGE en Ensenada.
México

Joven muere durante operativo de la FGE en Ensenada

Erick Elías, de 21 años, perdió la vida en un operativo para detener a su padre, ex policía vinculado a desaparición forzada; familiares niegan versión oficial.