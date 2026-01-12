PVEM Querétaro suma a Paloma Arce y Antonio Ortega a su proyecto político

El Partido Verde presentó a dos perfiles provenientes de Morena y Movimiento Ciudadano como parte de su estrategia de cara a las elecciones de 2027.

Ricardo Astudillo presenta a Paloma Arce y Antonio Ortega como nuevos integrantes del PVEM en Querétaro.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Ene 12, 2026
Thelma Herrera
Querétaro, 12 de enero de 2026. — El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Querétaro incorporó a Paloma Arce y Antonio Ortega Cerbón como nuevos integrantes del proyecto que encabeza el dirigente estatal Ricardo Astudillo.

Ambos perfiles provienen de otras fuerzas políticas y buscan fortalecer la estructura del partido de cara a los próximos procesos electorales, informó la dirigencia del partido durante rueda de prensa.

Paloma Arce, quien militó en Morena y fue candidata a la presidencia municipal de Querétaro por el desaparecido partido Querétaro Seguro, se suma al Verde en un momento en que la fuerza política busca reforzar su presencia en la entidad.

Por su parte, Antonio Ortega Cerbón, exmagistrado del Poder Judicial y quien recientemente compitió por una candidatura al Senado bajo las siglas de Movimiento Ciudadano, también fue presentado oficialmente.

"La incorporación de él al partido va a ser de mucho apoyo porque no solo vamos a buscar tener el tema jurídico político en el ámbito legal, sino que vamos a abrir un tema hacia la ciudadanía de asesoría en todos los asuntos", explicó Ricardo Astudillo, dirigente estatal del PVEM.

El líder partidista reiteró su aspiración de participar en la contienda por la gubernatura de Querétaro en 2027, aunque subrayó que será respetuoso de los tiempos y del método que definan los partidos de la alianza de la Cuarta Transformación.

La dirigencia del Partido Verde aseguró que estas incorporaciones fortalecen su estructura política en el estado y abonan a la construcción de un proyecto común de cara a los retos electorales. Ambos perfiles aportarán experiencia en el ámbito político y jurídico.

