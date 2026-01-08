Kuri mantiene cinco 'fantásticos' para gubernatura de Querétaro 2027

El gobernador confirmó que no ha reducido el grupo de candidatos. El perfil ideal requiere experiencia en servicio público y vocación de servicio.

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, durante conferencia "Café con Kuri" donde confirmó la vigencia de los cinco aspirantes a la gubernatura 2027.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 08, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Querétaro, 8 de enero de 2026. —El gobernador Mauricio Kuri González confirmó que mantiene cinco aspirantes como candidatos viables para la gubernatura de Querétaro en 2027, descartando que haya reducido la lista a dos o tres perfiles.

El mandatario estatal explicó durante la conferencia "Café con Kuri" que el perfil ideal debe contar con experiencia comprobada en servicio público, vocación de servicio a los queretanos y compromiso con la agenda de desarrollo de su administración, informó la Secretaría de Gobernación.

Timing y cautela en decisión (SUBTÍTULO INTERNO - si procede)

El gobernador precisó que la definición del candidato debe ser responsable y tomarse el tiempo necesario. "No debe apresurarse cuando es año electoral prácticamente, pero sí debe ser sano tener ya un candidato en su momento", explicó Kuri González, destacando la importancia de no acelerar un proceso que resultará fundamental para la continuidad del proyecto estatal.

Las elecciones 2027 en Querétaro definirán no solo la gubernatura sino también la renovación de los 18 ayuntamientos y el Congreso local. El gobernador sostuvo que los cinco perfiles originales que ha considerado mantienen atributos importantes para ocupar el cargo.

"Sí, todavía sigo viendo a los cinco fantásticos. No he reducido a dos o tres. Creo que todos tienen atributos importantes y lo que se debe buscar es el mejor perfil para Querétaro", aseguró el mandatario durante la sesión de preguntas.

El proceso de sucesión representa un hito político en Querétaro tras la gestión de Kuri González, quien ha posicionado al estado como uno de los más competitivos del país en seguridad, inversión y desarrollo económico.

El gobernador enfatizó que el próximo mandatario o mandataria debe conocer profundamente los retos de la entidad.

"Necesitamos a alguien con vocación de servicio, que no esté en política por necesidad sino por convicción de servir a los queretanos", sostuvo.

La sucesión gubernamental 2027 será determinada finalmente por los órganos partidistas del PAN, aunque el gobernador ha mantenido influencia en la definición del perfil buscado.

Kuri González ha evitado adelantar nombres específicos de los cinco aspirantes, enfatizando que el proceso debe ser transparente y basado en méritos, no en designaciones directas desde Palacio de Gobierno.

gobiernopoliticamauricio kuri

