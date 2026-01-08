Querétaro, 8 de enero de 2026. —El gobernador Mauricio Kuri González confirmó que mantiene cinco aspirantes como candidatos viables para la gubernatura de Querétaro en 2027, descartando que haya reducido la lista a dos o tres perfiles.
El mandatario estatal explicó durante la conferencia "Café con Kuri" que el perfil ideal debe contar con experiencia comprobada en servicio público, vocación de servicio a los queretanos y compromiso con la agenda de desarrollo de su administración, informó la Secretaría de Gobernación.
El gobernador precisó que la definición del candidato debe ser responsable y tomarse el tiempo necesario. "No debe apresurarse cuando es año electoral prácticamente, pero sí debe ser sano tener ya un candidato en su momento", explicó Kuri González, destacando la importancia de no acelerar un proceso que resultará fundamental para la continuidad del proyecto estatal.
Las elecciones 2027 en Querétaro definirán no solo la gubernatura sino también la renovación de los 18 ayuntamientos y el Congreso local. El gobernador sostuvo que los cinco perfiles originales que ha considerado mantienen atributos importantes para ocupar el cargo.
"Sí, todavía sigo viendo a los cinco fantásticos. No he reducido a dos o tres. Creo que todos tienen atributos importantes y lo que se debe buscar es el mejor perfil para Querétaro", aseguró el mandatario durante la sesión de preguntas.
El proceso de sucesión representa un hito político en Querétaro tras la gestión de Kuri González, quien ha posicionado al estado como uno de los más competitivos del país en seguridad, inversión y desarrollo económico.
El gobernador enfatizó que el próximo mandatario o mandataria debe conocer profundamente los retos de la entidad.
"Necesitamos a alguien con vocación de servicio, que no esté en política por necesidad sino por convicción de servir a los queretanos", sostuvo.
La sucesión gubernamental 2027 será determinada finalmente por los órganos partidistas del PAN, aunque el gobernador ha mantenido influencia en la definición del perfil buscado.
Kuri González ha evitado adelantar nombres específicos de los cinco aspirantes, enfatizando que el proceso debe ser transparente y basado en méritos, no en designaciones directas desde Palacio de Gobierno.