Querétaro, 27 de enero de 2026. - El municipio de Querétaro cancelará la corrida de toros programada para el 30 de enero en Juriquilla tras recibir notificación del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo que ordena suspender eventos con maltrato animal.
La autoridad municipal informó que acatará la resolución federal y no autorizará el festejo taurino en cumplimiento al Estado de Derecho. La suspensión de corrida de toros en Querétaro se deriva de una determinación judicial emitida por la vía incidental.
La resolución del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales ordena específicamente suspender la corrida de toros anunciada para el 30 de enero en la zona de Juriquilla.
El gobierno capitalino precisó que la determinación judicial prohíbe la celebración de eventos en los que exista maltrato animal, categoría en la que se incluyen los festejos taurinos en Querétaro.
La autoridad federal fundamentó la medida mediante una resolución por la vía incidental que tiene carácter vinculante para la administración municipal.
La Secretaría de Gobierno recibió instrucciones de no autorizar la celebración del evento referido tras la notificación judicial.
La autoridad local explicó que la decisión responde al estricto apego a las resoluciones emitidas por tribunales competentes y refrenda su convicción de respetar el marco jurídico federal.
La prohibición de eventos con maltrato animal aplicará específicamente al festejo taurino programado para el próximo jueves en las instalaciones de la zona de Juriquilla.
Autoridad municipal acata resolución federal sobre maltrato animal
El gobierno de Querétaro precisó que quedan a salvo los derechos del promovente del festejo taurino, quien podrá interponer los recursos legales que considere procedentes ante la determinación judicial.
La administración municipal enfatizó que su función es acatar las resoluciones judiciales en Querétaro emitidas por instancias federales competentes en materia de amparo.
La autoridad capitalina mantiene su postura de respeto al Estado de Derecho y cumplimiento de las determinaciones de los tribunales federales en todos los casos que involucren eventos públicos.
La suspensión del evento taurino ocurre tres días antes de la fecha programada, por lo que los organizadores deberán notificar a las personas que adquirieron boletos sobre la cancelación del festejo en Juriquilla.
Quienes compraron entradas podrán solicitar información sobre reembolsos o reprogramación del evento directamente con los promotores del espectáculo taurino.
El municipio de Querétaro continuará aplicando las determinaciones judiciales que emitan tribunales federales en materia de eventos públicos y protección animal conforme al marco legal vigente.