San Juan del Río, 27 de febrero de 2026. —Elementos de la policía municipal de San Juan del Río habrían alertado al presunto feminicida de Perla Citlali Martínez Zúñiga para facilitar su fuga, según denunció Briseyda Martínez Zúñiga, hermana de la víctima, en una entrevista difundida por la plataforma @ausenciasmx.

De acuerdo con su testimonio, el imputado —Karol Hussein "N"— fungía como médico de los elementos policiales, les extendía justificantes laborales y presumía que esa cercanía lo hacía intocable ante cualquier señalamiento.

El feminicidio de la odontóloga de 27 años ocurrió el 11 de febrero de 2025 en su consultorio de la colonia Quintas de Guadalupe, donde fue hallada sin vida por asfixia.

Un año después, Karol Hussein "N" permanece prófugo pese a una orden de aprehensión vigente y una ficha roja de Interpol emitida el 8 de febrero de 2026.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río no ha emitido postura sobre las acusaciones de presunta protección al imputado.

En el testimonio difundido por @ausenciasmx, Briseyda Martínez relató que fue ella quien descubrió el cuerpo de su hermana. La noche previa al hallazgo, Perla le había confirmado que atendería a su último paciente y regresaría con flores para un altar familiar.

Al no recibir respuesta a sus mensajes, contactó al presunto agresor, quien según su relato se mostró nervioso y reveló un detalle que solo podía conocer si la había visto esa tarde.

A la mañana siguiente, acudió al consultorio, encontró la camioneta de Perla afuera y, con ayuda de vecinos, forzó una ventana. "Ahí fue cuando alcancé a ver sus tenis", narró.

Violencia previa al feminicidio de Perla Citlali en San Juan del Río

La hermana de la víctima también detalló un patrón de violencia de género que precedió al crimen. Según su relato ante @ausenciasmx, el imputado ponchó en al menos una ocasión las cuatro llantas de la camioneta de Perla para impedir que se marchara y bloqueó el vehículo con otra unidad.

La odontóloga intentó separarse en varias ocasiones, pero el acoso persistió: Briseyda describió que lo veía estacionado fuera del fraccionamiento cerrado donde vivían, esperando a que su hermana saliera.

"Ella fue a consultar un abogado", indicó Briseyda Martínez, quien reconoció que Perla le pidió vivir con ella como medida de protección semanas antes del feminicidio en San Juan del Río.

La víctima, según el testimonio, le dijo una frase que la familiar no ha podido olvidar: "que sea la última vez que me salvas". A juicio de Briseyda, su hermana enfrentaba un ciclo de control del que intentó salir sin recibir apoyo institucional suficiente.

La familiar también cuestionó el papel de los allegados del imputado. Según su versión, ni familiares ni personas cercanas a Karol Hussein "N" se presentaron ante las autoridades tras los hechos, pese a que habrían sido informados.

"Quien lo encubra se hace culpable", sostuvo Briseyda ante @ausenciasmx. El señalamiento se suma a las irregularidades documentadas en 12 meses: un amparo —expediente 149/2025— que suspendió temporalmente la orden de aprehensión contra el presunto feminicida de Perla Citlali a cambio de 10 mil pesos de garantía, y la admisión de la Fiscalía General del Estado de que las líneas de investigación fueron agotadas.

La familia presentó queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro y busca que la Fiscalía General de la República atraiga el caso. Organizaciones como CÍVICA y ADAX Digitales acompañan la exigencia de justicia.