San Juan del Río, 26 de febrero de 2026. — Titulares de restaurantes, cantinas, bares y misceláneas de San Juan del Río podrán refrendar sus licencias de bebidas alcohólicas sin necesidad de trasladarse a la capital del estado, gracias a la llegada del programa Refrendo Cerca de Ti, impulsado por la Secretaría de Gobierno de Querétaro.

La jornada, que arrancó este miércoles, ofrece descuentos y asesoría para la regularización de establecimientos.

El programa busca eliminar la necesidad de que los comerciantes sanjuanenses recorran hasta dos horas de trayecto por la carretera a Querétaro para realizar un trámite que ahora pueden completar en su propio municipio.

Abel Espinoza Suárez, quien encabezó el evento en representación del presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, señaló que la iniciativa forma parte de un esfuerzo por acercar los servicios gubernamentales a la ciudadanía del municipio.

Abel Espinoza Suárez encabezó el arranque del programa Refrendo Cerca de Ti en San Juan del Río. rotativo.com.mx

"Programas como este no solo nos ahorran tiempo y traslados, también nos impulsan a cumplir de manera ordenada y responsable nuestras obligaciones", expresó Héctor Jiménez Aguirre, comerciante del Centro Histórico de San Juan del Río, quien habló en representación de los titulares beneficiados.

Asesoría para regularización de establecimientos en San Juan del Río

Abigail Gómez Uriarte, representante de la Dirección de Gobierno del estado, explicó que la jornada no se limita al refrendo de licencias vigentes. También atiende casos de comerciantes que necesitan regularizar su situación, realizar cambios de titular o resolver trámites en extemporaneidad.

La funcionaria precisó que personal tanto de la Dirección de Gobierno estatal como de la Dirección de Ingresos municipal está disponible para resolver dudas en ambos ámbitos.

El programa Refrendo Cerca de Ti fue implementado por la Secretaría de Gobierno que encabeza Erick Cudiño Torres, a través de la dirección a cargo de Ricardo de la Vega.

La iniciativa incluye un descuento en el trámite de refrendo como incentivo adicional para que los titulares de licencias mantengan su documentación en orden.

Comerciantes del municipio acudieron a refrendar sus licencias de bebidas alcohólicas sin trasladarse a la capital. rotativo.com.mx

Espinoza Suárez indicó que la regularización de licencias de alcoholes contribuye a tener una ciudad mejor ordenada y brinda certeza legal y jurídica a los comerciantes.

Al evento asistieron también representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), encabezados por Juan Carlos Alegría, así como el secretario del Ayuntamiento, Óscar Alcántara Peña.

La jornada se suma a otras acciones del gobierno estatal para descentralizar trámites hacia los municipios del interior del estado, particularmente en San Juan del Río, el segundo polo urbano más importante de Querétaro.