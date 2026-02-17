San Juan del Río, 17 de febrero de 2026. —Mejoras a escuelas primarias y proyectos de infraestructura regional encabezan las prioridades que el gobierno del estado define para San Juan del Río en 2026, según adelantó Tania Ruiz Castro, titular de la Oficina de Proyectos Regionales adscrita a la Jefatura de Gabinete del gobernador.

La funcionaria dijo que la próxima semana se realizarán reuniones para concretar los proyectos regionales Querétaro en San Juan del Río y otros municipios, con la participación de Luis Nava, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOQ), quien coordina los programas sociales del paquete de inversión estatal.

La Oficina de Proyectos Regionales surgió como instancia de coordinación entre la Jefatura de Gabinete y los municipios para garantizar que el presupuesto autorizado al gabinete en 2026 se traduzca en acciones con impacto real sobre la población.

A diferencia de las secretarías sectoriales, la oficina opera de forma transversal, acompañando a dependencias como la SEDESOQ en la definición de programas territoriales y verificando que los recursos no se destinen sin una evaluación previa de resultados.

El gobierno estatal dispone de un año y medio para cerrar los compromisos adquiridos con la ciudadanía antes del término de la administración.

La titular subrayó que el gobernador instruyó expresamente no destinar apoyos "por darlos", sino evaluar primero el impacto que cada programa tendrá en la comunidad.

Ese criterio, explicó Ruiz Castro, orienta el trabajo de la oficina en cada municipio y determina qué proyectos avanzan y cuáles se posponen hasta contar con mayor información sobre sus alcances reales.

Menos de 50 urgencias y escuelas al frente en San Juan del Río

Durante el primer mes de recorridos municipales, la Oficina de Proyectos Regionales registró menos de 50 peticiones clasificadas como urgentes en todo el estado, una cifra menor a la anticipada por la propia funcionaria.

En San Juan del Río, la demanda predominante se concentra en mejoras a escuelas primarias: cambio de mobiliario escolar y condiciones generales de los planteles, necesidades que Ruiz Castro vinculó con la calidad del entorno de estudio para la juventud del municipio.

"Mucho nos piden apoyo en las escuelas, sobre todo en las primarias, cambio de banca, este tipo de situaciones", precisó la funcionaria, al señalar que las peticiones no revelan una crisis estructural sino rezagos puntuales atendibles en el corto plazo.

A su juicio, el ánimo ciudadano al arranque del año es positivo, aunque aclaró que los recorridos continuarán para identificar necesidades en comunidades aún no visitadas.

La Jefatura de Gabinete de Querétaro mantiene movilidad simultánea en los 18 municipios del estado a través de la coordinación directa con Aguilar, lo que permite atender en paralelo las prioridades de cada demarcación sin depender de una agenda sectorial fija.

Los proyectos confirmados para San Juan del Río, con montos y calendario de ejecución, se darán a conocer una vez concluidas las reuniones técnicas de la próxima semana.