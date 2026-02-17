Kuri González anuncia mejoras de transporte y seguridad en San Juan del Río

Kuri González adelanta revisión tarifaria del transporte, coordinación de seguridad en tres niveles y resultados de la Ley Kuri en escuelas del municipio.

Gobernador Mauricio Kuri González durante gira de trabajo en San Juan del Río donde anunció acciones en transporte, seguridad y Ley Kuri en escuelas

El gobernador Mauricio Kuri González se reunió con medios de comunicación en San Juan del Río para informar sobre las acciones de su administración en el municipio.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 17, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 17 de febrero de 2026. — La revisión de tarifas del transporte público, el refuerzo de la coordinación de seguridad entre los tres órdenes de gobierno y los resultados de la Ley Kuri en escuelas concentraron los anuncios del gobernador Mauricio Kuri González durante su gira de trabajo por San Juan del Río, donde reconoció que la administración estatal enfrenta presiones financieras, pero reafirmó la apuesta por obra social y transporte en San Juan del Río a lo largo de lo que resta de su gestión.

El mandatario señaló que ya sostiene pláticas con concesionarios para revisar tanto las tarifas como la cobertura de rutas, con énfasis en la zona urbana del municipio. Gerardo Cuanalo, titular de la Secretaría de Movilidad del estado, trabaja en una estrategia específica para el municipio.

La revisión tarifaria está en proceso, aunque el gobernador no precisó montos ni fechas de implementación.

En cuanto a infraestructura, Kuri González admitió que, pese a los recursos ya invertidos, quedan necesidades por atender en el municipio.

"Creo que todavía falta mucho por San Juan y lo seguiremos buscando", indicó. El crecimiento habitacional proyectado para San Juan del Río durante los próximos meses, precisó, hará necesario sostener la inversión en servicios e infraestructura.

Seguridad y Ley Kuri, dos ejes en San Juan del Río

En materia de seguridad, el gobernador informó que los tres órdenes de gobierno —federación, estado y municipio— mantienen coordinación permanente en operativos de seguridad dentro del municipio. "Todos los días seguiremos trabajando", aseguró Kuri González.

Sobre la Ley Kuri al restringir celulares en las escuelas, el mandatario reportó resultados favorables en los planteles donde ya opera el programa.

Según los datos recabados por la administración estatal, ha aumentado la concentración de los alumnos, mejorado la interacción entre estudiantes y fortalecido la coordinación con los profesores.

"Los datos los tenemos muy medibles", sostuvo. El tema cobra relevancia en el contexto internacional, donde países como España avanzan en medidas similares de restricción de dispositivos electrónicos en aulas.

En el ámbito legislativo, Kuri González destacó el trabajo de los senadores panistas Agustín Dorantes y Lupita Murguía, quienes impulsan la iniciativa a nivel federal ante la Cámara de Senadores.

"Creo que es muy importante a nivel internacional que se están sumando países", afirmó el gobernador, al referirse al debate global sobre el uso de celulares en escuelas.

El mandatario también informó sobre acercamientos con representantes de diversas iglesias en San Juan del Río, donde se atendieron solicitudes de apoyo comunitario. Kuri González tiene previsto presentar su informe de avances el próximo jueves.

gobiernoobras publicasseguridadmauricio kuri

Reciente

Gobernador Mauricio Kuri González y presidente municipal Roberto Cabrera Valencia durante entrega del programa Contigo Intervención Educativa en el Conalep San Juan del Río, Querétaro
San Juan del Río

20.4 mdp en tecnología educativa benefician a planteles de San Juan del Río

Gobernador Mauricio Kuri y alcalde Roberto Cabrera entregan equipamiento tecnológico y becas internacionales a cinco planteles educativos.

Trabajadores de JAPAM instalan macromedidor digital con sistema de telemetría en pozo de agua potable en San Juan del Río, Querétaro, programa PRODDER 2025.
San Juan del Río

JAPAM instala 10 macromedidores digitales para agua potable en San Juan del Río

JAPAM concluye programa PRODDER 2025 con instalación de equipos de monitoreo remoto en 10 pozos del municipio.

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, durante conferencia sobre reforma electoral en San Lázaro, febrero 2026.
México

Kenia López garantiza debate amplio a reforma electoral sin fast track

Diputada presidenta asegura que todas las voces serán escuchadas antes de cualquier cambio al sistema electoral.

Zona de la delegación Felipe Carrillo Puerto en Querétaro donde se contempla el proyecto del teleférico de Querétaro consulta ciudadana
Querétaro

Teleférico de Querétaro sigue en planeación; municipio espera al IEEQ para consulta

Macías Olvera reitera que la consulta será de bajo costo y se realizará conforme a lineamientos electorales.