San Juan del Río, 17 de febrero de 2026. — La revisión de tarifas del transporte público, el refuerzo de la coordinación de seguridad entre los tres órdenes de gobierno y los resultados de la Ley Kuri en escuelas concentraron los anuncios del gobernador Mauricio Kuri González durante su gira de trabajo por San Juan del Río, donde reconoció que la administración estatal enfrenta presiones financieras, pero reafirmó la apuesta por obra social y transporte en San Juan del Río a lo largo de lo que resta de su gestión.
El mandatario señaló que ya sostiene pláticas con concesionarios para revisar tanto las tarifas como la cobertura de rutas, con énfasis en la zona urbana del municipio. Gerardo Cuanalo, titular de la Secretaría de Movilidad del estado, trabaja en una estrategia específica para el municipio.
La revisión tarifaria está en proceso, aunque el gobernador no precisó montos ni fechas de implementación.
En cuanto a infraestructura, Kuri González admitió que, pese a los recursos ya invertidos, quedan necesidades por atender en el municipio.
"Creo que todavía falta mucho por San Juan y lo seguiremos buscando", indicó. El crecimiento habitacional proyectado para San Juan del Río durante los próximos meses, precisó, hará necesario sostener la inversión en servicios e infraestructura.
Seguridad y Ley Kuri, dos ejes en San Juan del Río
En materia de seguridad, el gobernador informó que los tres órdenes de gobierno —federación, estado y municipio— mantienen coordinación permanente en operativos de seguridad dentro del municipio. "Todos los días seguiremos trabajando", aseguró Kuri González.
Sobre la Ley Kuri al restringir celulares en las escuelas, el mandatario reportó resultados favorables en los planteles donde ya opera el programa.
Según los datos recabados por la administración estatal, ha aumentado la concentración de los alumnos, mejorado la interacción entre estudiantes y fortalecido la coordinación con los profesores.
"Los datos los tenemos muy medibles", sostuvo. El tema cobra relevancia en el contexto internacional, donde países como España avanzan en medidas similares de restricción de dispositivos electrónicos en aulas.
En el ámbito legislativo, Kuri González destacó el trabajo de los senadores panistas Agustín Dorantes y Lupita Murguía, quienes impulsan la iniciativa a nivel federal ante la Cámara de Senadores.
"Creo que es muy importante a nivel internacional que se están sumando países", afirmó el gobernador, al referirse al debate global sobre el uso de celulares en escuelas.
El mandatario también informó sobre acercamientos con representantes de diversas iglesias en San Juan del Río, donde se atendieron solicitudes de apoyo comunitario. Kuri González tiene previsto presentar su informe de avances el próximo jueves.