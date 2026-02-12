Catean financiera de vehículos por fraude en Querétaro

Fiscalía asegura inmueble en colonia El Retablo y recaba indicios en investigación por fraude.

Operativo de cateo en financiera de vehículos por fraude en colonia El Retablo, Querétaro, con participación de Fiscalía y policías

Personal ministerial ejecutó la diligencia de cateo en la financiera ubicada en El Retablo.

Feb 12, 2026
Querétaro,12 de febrero de 2026.- Una financiera de vehículos ubicada en la colonia El Retablo, en la capital queretana, fue cateada y asegurada como parte de una investigación por fraude genérico.

La diligencia se realizó con personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal (POES) y Policía Municipal. Durante el operativo se recabaron indicios que serán integrados a la carpeta de investigación correspondiente.

El cateo a la financiera por fraude en Querétaro se enmarca dentro de la estrategia Sinergia por Querétaro, operativo interinstitucional que coordina acciones entre la Fiscalía General del Estado y corporaciones de seguridad locales y estatales. La línea de investigación busca determinar la participación de personas físicas o morales en los hechos denunciados.

Personal de la Fiscalía precisó que los indicios recabados en el inmueble serán analizados para esclarecer las circunstancias del presunto fraude. El objetivo, según la dependencia, es "identificar posibles responsabilidades" vinculadas con la operación de la financiera de vehículos.

Inmueble asegurado tras cateo por fraude en El Retablo

La colonia El Retablo, donde se ejecutó la diligencia, se ubica en la zona sur de la capital del estado. El aseguramiento del inmueble implica que permanecerá bajo resguardo de las autoridades mientras continúan las indagatorias.

La Fiscalía indicó que este tipo de acciones busca combatir delitos patrimoniales que afectan directamente el patrimonio de los ciudadanos.

La coordinación entre Fiscalía, POES y Policía Municipal permitió ejecutar el cateo sin incidentes reportados. La dependencia señaló que mantendrá acciones contra prácticas que vulneren la confianza de quienes contratan servicios financieros en la entidad.

Ciudadanos que consideren haber sido víctimas de fraude por parte de financieras de vehículos pueden presentar su denuncia ante la Fiscalía General del Estado o comunicarse a la línea de atención 442 238 5200.

