Estado de México, 22 de enero de 2026. — La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional y la Guardia Nacional, detuvo a nueve personas y aseguró armas de fuego, narcóticos y cartuchos durante un cateo realizado en un predio de Tecámac. El operativo derivó de técnica de investigación de campo tras una denuncia de extorsión iniciada con un llamado correspondiente el pasado 17 de octubre de 2025, cuando la víctima fue abordada en Acolman y amenazada para entregar dinero periódicamente.

La acción policial se ejecutó en la colonia Huitzilos del municipio de Tecámac, donde elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México localizaron y aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos de diferentes calibres, una máquina contadora de billetes, un chaleco táctico, teléfonos móviles y narcóticos. Las investigaciones permitieron establecer que el predio funcionaba como centro de reunión de los probables responsables del delito de extorsión denunciado meses atrás.

Luego de que el Agente del Ministerio Público recibiera la denuncia de extorsión, inició las investigaciones correspondientes. De acuerdo con la carpeta de investigación, se estableció que el pasado 17 de octubre de 2025, cuando la víctima llegaba a su casa ubicada en el municipio de Acolman, fue abordada por varias personas quienes la amenazaron con arma de fuego y le exigieron el pago de una cantidad de dinero, misma que habría entregado de manera periódica o de lo contrario le causarían daño.

Arsenal asegurado en cateo en colonia Huitzilos de Tecámac incluye armas de fuego, cartuchos, cargadores y narcóticos. rotativo.com.mx

Con el avance en las pesquisas, la Representación Social solicitó y obtuvo de la Autoridad Judicial el mandamiento para realizar técnica de investigación de cateo en el inmueble ubicado en Tecámac. Los elementos de la Secretaría de Defensa, Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se constituyeron en el predio de la colonia Huitzilos, donde localizaron y aseguraron el arsenal.

En el lugar fueron detenidos en flagrancia Cristian "N", José "N", Erick Octavio "N", Ricardo "N", Luis Joaquín "N", César Iván "N", Alicia "N", Iraís "N" y Carol Guadalupe "N", por su posible participación en los delitos de portación, tráfico y acopio de armas prohibidas y contra la salud, además de que son investigados por su probable relación en el delito de extorsión, entre otros hechos delictivos.

Al concluir la diligencia, el inmueble quedó asegurado para preservar el lugar, en tanto continúan las investigaciones, mientras que los detenidos fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público para definir su situación legal. Los detenidos son considerados inocentes en tanto no exista una sentencia condenatoria en su contra.