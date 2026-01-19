Vinculan a tres hombres por robo en iglesia de colonia La Peña

La Fiscalía estatal vinculó a proceso a tres hombres por robo calificado en inmueble utilizado como iglesia en La Peña; dos contaban con carpetas previas.

Operativo de seguridad en colonia La Peña de Querétaro por robo en iglesia.

Fiscalía General del Estado de Querétaro, que presentó a los imputados ante autoridad judicial. La investigación continúa para esclarecer los hechos.

Foto: Fiscalía de Querétaro.
Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Ene 19, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

Querétaro, 19 de enero de 2026. — La Fiscalía General del Estado de Querétaro vinculó a proceso a tres hombres por su probable participación en el delito de robo calificado en lugar cerrado, cometido la madrugada del 2 de enero en la colonia La Peña de la capital queretana. Los imputados ingresaron a un inmueble utilizado como iglesia del cual sustrajeron diversos objetos, informó la dependencia estatal.

Los tres hombres fueron detenidos minutos después del robo con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, que acudió al sitio tras el reporte ciudadano. Las autoridades ministeriales confirmaron que dos de los imputados enfrentan diversas carpetas de investigación previas relacionadas con hechos similares.

La Policía de Investigación del Delito realizó actos de investigación que permitieron establecer la participación de los detenidos en el ilícito, explicó la Fiscalía estatal. Los elementos aseguraron los objetos sustraídos del inmueble religioso ubicado en La Peña.

La autoridad judicial impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar para los tres imputados, además de un plazo de un mes de investigación complementaria, precisó la dependencia. La Fiscalía refuerza las acciones de combate al delito patrimonial en la capital del estado.

"La Fiscalía continuará con las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos", aseguró la dependencia estatal. Las autoridades ministeriales trabajan en el establecimiento de responsabilidades conforme a la ley.

sucesosseguridadcriminalidadfiscalía

Reciente

Mauricio Kuri González gobernador de Querétaro durante intervención en Foro Santander en Madrid España promoviendo inversión turística
Querétaro

Kuri promueve inversión turística para Querétaro en Madrid

El gobernador Mauricio Kuri González participó en el Foro Santander durante FITUR para atraer inversiones hoteleras, culturales y de negocios al estado con alianzas estratégicas internacionales.

Jaime Echavarría Melgarejo durante toma de protesta como presidente de AFEQ en Querétaro con Paulina de la Paz subsecretaria de Ingresos
Querétaro capital

Jaime Echavarría toma protesta como presidente de AFEQ en Querétaro

El contador público certificado y licenciado en Derecho sustituye a Mario Eric Anaya Arteaga al frente de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro.

Juan Luis Ferrusca Ortiz, secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, durante conferencia de prensa sobre querellas por daños a patrullas
Querétaro capital

Presentan querellas por daños a patrullas en Querétaro

El secretario de Seguridad Municipal confirmó que las denuncias se encuentran en trámite ante la Fiscalía Estatal tras afectaciones a vehículos policiales durante operativos recientes.

Fiscal General Víctor Antonio de Jesús Hernández anuncia creación de Unidad Especial antiextorsión en Querétaro
Editorial

Fiscalía de Querétaro presentará Unidad Especial antiextorsión el 21 de enero

El Fiscal General adelantó que el martes 21 de enero presentará iniciativa para crear unidad especializada en investigación y persecución de delitos de extorsión.