Querétaro, 19 de enero de 2026. — La Fiscalía General del Estado de Querétaro vinculó a proceso a tres hombres por su probable participación en el delito de robo calificado en lugar cerrado, cometido la madrugada del 2 de enero en la colonia La Peña de la capital queretana. Los imputados ingresaron a un inmueble utilizado como iglesia del cual sustrajeron diversos objetos, informó la dependencia estatal.
Los tres hombres fueron detenidos minutos después del robo con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, que acudió al sitio tras el reporte ciudadano. Las autoridades ministeriales confirmaron que dos de los imputados enfrentan diversas carpetas de investigación previas relacionadas con hechos similares.
La Policía de Investigación del Delito realizó actos de investigación que permitieron establecer la participación de los detenidos en el ilícito, explicó la Fiscalía estatal. Los elementos aseguraron los objetos sustraídos del inmueble religioso ubicado en La Peña.
La autoridad judicial impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar para los tres imputados, además de un plazo de un mes de investigación complementaria, precisó la dependencia. La Fiscalía refuerza las acciones de combate al delito patrimonial en la capital del estado.
"La Fiscalía continuará con las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos", aseguró la dependencia estatal. Las autoridades ministeriales trabajan en el establecimiento de responsabilidades conforme a la ley.