Querétaro, 16 de enero de 2026. — La Fiscalía General del Estado ejecutó cateos simultáneos en dos domicilios de la colonia San Francisquito, en Querétaro, donde detuvo a cuatro personas y aseguró armas de fuego y drogas.

El operativo forma parte de la estrategia Sinergia por Querétaro y se realizó con el respaldo de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, informó la dependencia estatal.

Operativo policial de Sinergia por Querétaro en colonia San Francisquito con detenciones y aseguramiento de armas. rotativo.com.mx

Las diligencias permitieron el aseguramiento de un arma de fuego, un arma hechiza, hierba seca con características de marihuana y dosis con características de metanfetamina, precisó la Fiscalía. Los indicios quedaron a disposición de peritos para su análisis e integración a las carpetas de investigación en Querétaro.

Dos personas fueron detenidas mediante órdenes de aprehensión por el delito de robo calificado, una por delitos contra la salud y una más por hechos derivados de la intervención, detalló la dependencia. Todas las personas quedaron a disposición de la autoridad competente.

Uno de los inmuebles intervenidos quedó asegurado por la Fiscalía para continuar con las investigaciones correspondientes. Las diligencias se realizaron de manera coordinada por la Policía de Investigación del Delito y personal ministerial con apoyo de corporaciones federales, estatales y municipales.

"La Fiscalía continuará con las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos", aseguró la dependencia estatal. El operativo refuerza la estrategia de <span style="color:red">combate a la delincuencia en Querétaro mediante acciones coordinadas entre distintas corporaciones de seguridad.