Vinculan a proceso a imputado por asalto a camioneta de valores en Querétaro

La Fiscalía estatal obtuvo prisión preventiva contra el imputado por robo calificado y homicidio en grado de tentativa tras agredir a tres custodios.

Operativo de seguridad tras asalto armado a camioneta de valores en sucursal bancaria de Querétaro.

Operativo de seguridad tras asalto armado a camioneta de valores en sucursal bancaria de Querétaro.

Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Ene 15, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

Querétaro — 15 de enero de 2026. — La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de una persona por los delitos de robo calificado y homicidio en grado de tentativa, derivados de un asalto armado contra custodios de una camioneta de valores al exterior de una sucursal bancaria. El imputado permanecerá en prisión preventiva mientras se desarrollan las investigaciones complementarias, informó la dependencia estatal.

De acuerdo con la investigación, el imputado arribó al exterior del banco en el momento en que la camioneta de valores realizaba labores de traslado. Al descender tres custodios de la unidad y aproximarse al área de transferencia, fueron abordados por el imputado y otros masculinos quienes portaban armas de fuego, explicó la Fiscalía de Querétaro.

Durante el ataque, los agresores despojaron a los custodios del dinero y de sus armas, lo que derivó en un enfrentamiento armado. El ahora vinculado fue detenido en el lugar con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Las investigaciones establecieron que el imputado cuenta con antecedentes por el mismo delito, lo que fue integrado como elemento relevante dentro de la carpeta de investigación. En audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal la detención; sin embargo, a solicitud de la defensa, se concedió duplicidad del término constitucional, otorgando un plazo de 144 horas para el desarrollo de actos de investigación complementarios.

"El Juez resolvió vincular a proceso al imputado, imponiendo prisión preventiva justificada", precisó la Fiscalía estatal. La medida cautelar se acompañó de un plazo de tres meses de investigación complementaria en casos de seguridad pública para el total esclarecimiento de los hechos.

La dependencia continuará con las diligencias para la plena identificación de los demás participantes, a fin de que todas las personas responsables enfrenten la justicia conforme a la ley.

gobiernoseguridadcriminalidadjusticia

Reciente

Artesanos de Corregidora preparan participación en FITUR 2026 en Madrid con alcalde Chepe Guerrero.
Corregidora

Corregidora presenta artesanía en FITUR 2026 en Madrid

La delegación municipal incluirá al alcalde Chepe Guerrero y artesanos locales que mostrarán tradiciones queretanas durante la feria del 21 al 25 de enero.

Entrega de certificación de Comunidad Promotora de la Salud en San Pablo Potrerillos, San Juan del Río
San Juan del Río

San Pablo Potrerillos obtiene certificación de Comunidad Saludable

La Secretaría de Salud de Querétaro certificó a la comunidad y dos escuelas por sus acciones coordinadas en prevención y promoción de la salud durante 2025.

Convocatoria encuentro académico CETis 16 educación con sentido en Universidad Autónoma de Querétaro enero 2026.
Querétaro capital

CETis 16 organiza encuentro educativo gratuito en Querétaro

El evento forma parte de la celebración del 50 aniversario del CETis 16 y reunirá a 200 docentes y directivos en la UAQ para abordar innovación educativa.

Camión materialista volcado en Luis Romero Soto San Juan del Río tras falla de frenos en enero 2026.
San Juan del Río

Camión materialista se vuelca en San Juan del Río

Un camión materialista volcó sobre la vialidad Luis Romero Soto tras quedarse sin frenos al ingresar desde la carretera Panamericana.