Querétaro — 15 de enero de 2026. — La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de una persona por los delitos de robo calificado y homicidio en grado de tentativa, derivados de un asalto armado contra custodios de una camioneta de valores al exterior de una sucursal bancaria. El imputado permanecerá en prisión preventiva mientras se desarrollan las investigaciones complementarias, informó la dependencia estatal.

De acuerdo con la investigación, el imputado arribó al exterior del banco en el momento en que la camioneta de valores realizaba labores de traslado. Al descender tres custodios de la unidad y aproximarse al área de transferencia, fueron abordados por el imputado y otros masculinos quienes portaban armas de fuego, explicó la Fiscalía de Querétaro.

Durante el ataque, los agresores despojaron a los custodios del dinero y de sus armas, lo que derivó en un enfrentamiento armado. El ahora vinculado fue detenido en el lugar con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Las investigaciones establecieron que el imputado cuenta con antecedentes por el mismo delito, lo que fue integrado como elemento relevante dentro de la carpeta de investigación. En audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal la detención; sin embargo, a solicitud de la defensa, se concedió duplicidad del término constitucional, otorgando un plazo de 144 horas para el desarrollo de actos de investigación complementarios.

"El Juez resolvió vincular a proceso al imputado, imponiendo prisión preventiva justificada", precisó la Fiscalía estatal. La medida cautelar se acompañó de un plazo de tres meses de investigación complementaria en casos de seguridad pública para el total esclarecimiento de los hechos.

La dependencia continuará con las diligencias para la plena identificación de los demás participantes, a fin de que todas las personas responsables enfrenten la justicia conforme a la ley.