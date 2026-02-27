Querétaro, 27 de febrero de 2026. — Las diputaciones de representación proporcional no deben ser espacios de cuotas ni de amiguismos, sino recaer en perfiles con experiencia y trayectoria comprobada, planteó el diputado federal del PRI por el distrito 05, Mario Calzada, al pronunciarse sobre el debate nacional en torno al futuro de las plurinominales y una posible reforma electoral.

El legislador priista consideró que la discusión abierta a nivel federal representa una oportunidad para revisar el modelo actual de integración de los órganos legislativos en México.

En ese contexto, según Calzada, cualquier reforma debe tener como eje central el fortalecimiento de la representación ciudadana y la legitimidad democrática, no el beneficio de un partido o de un gobierno en particular.

"Las posiciones de representación proporcional no sean espacios de cuotas ni de amiguismos, sino que recaigan en perfiles con experiencia y trayectoria", expresó el diputado federal.

Calzada subrayó que cualquier modificación al sistema electoral debe construirse a través del diálogo entre las distintas fuerzas políticas del país, con garantías de equilibrio, pluralidad y respeto a las minorías.

A su juicio, estos principios han sido fundamentales para la vida democrática de México y no pueden quedar al margen de una eventual reforma.

Calzada ofrece analizar reforma a plurinominales

El legislador queretano dejó claro que el objetivo de fondo tiene que ser mejorar la representación y asegurar que quienes lleguen al Congreso cuenten con preparación, experiencia y compromiso con la ciudadanía.

En ese sentido, rechazó que las curules plurinominales sigan funcionando como mecanismos de reparto entre cúpulas partidistas.

Reiteró además su disposición para analizar a fondo la propuesta presentada a nivel federal y contribuir a lo que calificó como una reforma responsable.

Desde su perspectiva, el rediseño del modelo debe privilegiar la rendición de cuentas y la confianza de los electores en sus representantes.