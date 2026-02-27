Diputaciones plurinominales deben ser para perfiles con experiencia: Mario Calzada

Calzada propone que representación proporcional privilegie trayectoria y rechaza que curules sirvan a amiguismos.

Diputado federal Mario Calzada del PRI propone reforma a diputaciones plurinominales con perfiles de experiencia en México

Mario Calzada, diputado federal del PRI por el distrito 05 de Querétaro, se pronunció sobre la reforma a plurinominales.

Getting your Trinity Audio player ready...
Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Feb 27, 2026
Thelma Herrera
See Full Bio

Querétaro, 27 de febrero de 2026. — Las diputaciones de representación proporcional no deben ser espacios de cuotas ni de amiguismos, sino recaer en perfiles con experiencia y trayectoria comprobada, planteó el diputado federal del PRI por el distrito 05, Mario Calzada, al pronunciarse sobre el debate nacional en torno al futuro de las plurinominales y una posible reforma electoral.

El legislador priista consideró que la discusión abierta a nivel federal representa una oportunidad para revisar el modelo actual de integración de los órganos legislativos en México.

En ese contexto, según Calzada, cualquier reforma debe tener como eje central el fortalecimiento de la representación ciudadana y la legitimidad democrática, no el beneficio de un partido o de un gobierno en particular.

"Las posiciones de representación proporcional no sean espacios de cuotas ni de amiguismos, sino que recaigan en perfiles con experiencia y trayectoria", expresó el diputado federal.

Calzada subrayó que cualquier modificación al sistema electoral debe construirse a través del diálogo entre las distintas fuerzas políticas del país, con garantías de equilibrio, pluralidad y respeto a las minorías.

A su juicio, estos principios han sido fundamentales para la vida democrática de México y no pueden quedar al margen de una eventual reforma.

Calzada ofrece analizar reforma a plurinominales

El legislador queretano dejó claro que el objetivo de fondo tiene que ser mejorar la representación y asegurar que quienes lleguen al Congreso cuenten con preparación, experiencia y compromiso con la ciudadanía.

En ese sentido, rechazó que las curules plurinominales sigan funcionando como mecanismos de reparto entre cúpulas partidistas.

Reiteró además su disposición para analizar a fondo la propuesta presentada a nivel federal y contribuir a lo que calificó como una reforma responsable.

Desde su perspectiva, el rediseño del modelo debe privilegiar la rendición de cuentas y la confianza de los electores en sus representantes.

politicaprieleccionesplurinominales

Reciente

Artesanía textil de lana y sarape del municipio de Colón que busca ser declarada patrimonio cultural inmaterial de Querétaro
Legislatura

Arte textil de lana de Colón busca ser patrimonio cultural de Querétaro

Legislatura exhorta al Ejecutivo estatal a declarar el arte textil de lana del municipio de Colón como patrimonio cultural inmaterial de Querétaro.

Sesión plenaria del Congreso de Querétaro donde se aprobó reforma para fortalecer la atención de salud mental en la entidad
Legislatura

Congreso de Querétaro fortalece atención de salud mental con reforma

Legisladores reforman Ley de Salud para que autoridades privilegien actividades preventivas y atención de trastornos emocionales en Querétaro.

Sesión del Congreso de Querétaro donde se aprobó reforma para detección oportuna de cáncer de próstata en la entidad
Legislatura

Querétaro aprueba ley para detección oportuna de cáncer de próstata

Legisladores aprueban reforma a Ley de Salud que impulsa campañas de prevención y atención oportuna del cáncer de próstata en Querétaro.

Estadio Corregidora de Querétaro durante partido de la Selección Mexicana donde se registró convivencia pacífica de familias
Legislatura

Querétaro demostró ser tierra de paz con partido en el Corregidora: Correa

Correa reconoce coordinación de autoridades y liderazgo de Kuri tras evento masivo sin incidentes en el Estadio Corregidora.